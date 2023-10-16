ارتفاع الوحدات الصناعية بمجمع صناعات البغدادي بالأقصر إلى 55 وحدة

أعلن مجمع صناعات البغدادي بالأقصر، ارتفاع عدد الوحدات الصناعية المنتجة إلى 55 وحدة تنتج مختلف المنتجات والذي يضم 200 وحدة صناعية، تستهدف توفير 5700 عمل لشباب المحافظة.

تسليم مفتاح لعدد 155 وحدة صناعية

يقول المهندس أشرف الحساني، مدير مجمع صناعات البغدادي، إنه جرى تسليم مفتاح لعدد 155 وحدة صناعية تمهيدا لبدء العمل فيها، مضيفا أنه انضم حديثا للوحدات الخمسين المنتجة، خمسة أخرى تعمل في مجالات مواسير وأكياس بلاستيك وغزل ونسيج وأكواب ورقية.

55 وحدة صناعية منتجة

وأضاف الحساني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المجمع بدأ يؤتي ثماره خلال العامين الماضيين، إذ يعمل نحو 2300 شاب في 55 وحدة صناعية منتجة، ويزداد العدد كل يوم خاصة أن هناك 155 وحدة صناعية جديدة تحت التجهيز بنسبة إشغال 77%.

يشهد إقبالا كبيرا من الشباب المستثمرين

وأشار الحساني إلى أن المجمع يشهد إقبالا كبيرا من الشباب المستثمرين بالأقصر والمراكز المجاورة على سحب كراسات الشروط، مؤكداً أن الأنشطة الصناعية المنتجة في المجمع حاليا تشمل مصانع أحذية خفيفة، مواسير وأكياس بلاستيك وغزل ونسيج وأكواب ورقية، وصابون سائل ومنظفات، وخلط وتعبئة أسمدة مركبة تمور وعجوة، ومصنعات دواجن ولحوم، ومسامير ودبابيس ضغط هواء، وعجانات وأفران منزلية، وتصنيع وتجميع درجات هوائية، وسناكس وأغذية منقوشة، وأعلاف دواجن، وحقائب سفر بمقاسات مختلفة، وحقائب يد رجالي من جلد صناعي، ومكرونة، وأعمال حدادة وكريتال وتشكيل معادن، وتحديد معيار الذهب والفضة، وأعمال نجارة وأخشاب واكريليك.

المجمع مجهز بخدمات متكاملة

وأكد مدير المجمع، أن الوحدات الصناعية مجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، مثل الكهرباء والمياه وأمن صناعي وانترنت وتليفون ومرافق وصرف صحي وكل ما يلزم، منوها أنه عقب سحب كراسة الشروط، تبحث هيئة التنمية الصناعية، النشاط وإثبات الجدية ومدى ملائمته للقطاعات الصناعية المعتمدة داخل المجمع وهى «الكيماوي- الهندسي- مواد بناء وديكورية - ملابس ومفروشات جاهزة - والقطاع الغذائي»، وتبلغ عدد الوحدات 206 وحدات صناعية مجهزة على أعلى مستوى.

المجمع على مساحة 49 فدانا

ويذكر «الحساني»، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشأت مجمع الصناعات بقرية البغدادي جنوب المحافظة، على مساحة 49 فدانا، وبتكلفة تجاوزت مليار و100 مليون جنيه، لتوفير نحو 5700 فرصة عمل مباشرة، وحرصت على تقديم تيسيرات في المجمعات التي يجري طرحها أمام المستثمرين، شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما جرى إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألفا لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 50 سنة على خمس فترات قابلة للتجديد، إضافة إلى تأجيل وإعفاء تحصيل إيجار الوحدات لمدة 9 أشهر، تيسيرًا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية بالمجمع.