أحمد موسى: «اللي بيحصل في غزة إبادة جماعية والإعلام الغربي يزيف الحقائق»

قاطع الإعلامي أحمد موسى، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، على الهواء، بشأن حديثه عن أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها فيما تنفذه حركة حماس والفصائل الفلسلطينية، كذلك الدعم العسكري الأمريكي لتل أبيب في حربها على الفلسطينيين.

وقال موسى: «اللي بيحصل إبادة جماعية والإعلام الغربي بيزيف الحقائق»، موضحا أن إسرائيل تقتل الأطفال والنساء وتقوم بجرائم حرب ضد سكان قطاع غزة بعيدا عما تزعمه للعالم.

هناك دعم غربي كبير لما تنفذه إسرائيل

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد:« هي أمريكا لو عايزة توقف الحرب دلوقتي مش هتقوفها»، مشيرا إلى أن هناك دعما غربيا كبيرا لما تنفذه إسرائيل على قطاع غزة والاعتماد على التقارير الإعلامية الغربية المزيفة للحقيقة الغائبة عن هذا الإعلام.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، موضحا أنه يتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وليس باسم إسرائيل، وهناك قلق أمريكي من الوضع الإنساني في غزة، ولابد من إدارك حتى هذه الساعة مازالت حركة حماس تشن هجومها ضد إسرائيل.

وشدد وربيرج، على أن الولايات المتحدة لا تدعم هجير سكان قطاع غزة، موضحا أن واشنطن تدعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وهناك تواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول وتهدئة بالمنطقة، كما أن أمريكا ليس لديها أي إمكانية لفرض رأيها على أي دولة في العالم.

كما أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه يوجد تركيز أمريكي كبير على إطلاق الرهائن الأمريكيين من غزة، وهناك أيضا توافق مع الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وأيضا على عودة الخدمات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.