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عاجل.. صدمة للزمالك بسبب «فتوح» ومبلغ خرافي يحسم وجهته

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
05:23 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
أحمد فتوح

أحمد فتوح

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن آخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك لتجديد عقد الظهير الأيسر الشاب أحمد فتوح، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام من فريقي الأهلي وبيراميدز بالتعاقد معه.

3 عروض من الزمالك لتجديد عقد فتوح

وأكد سيف زاهر أن نادي الزمالك تقدم بـ 3 عروض لـ أحمد فتوح، الأول كان التجديد لموسم إضافي مقابل 20 مليون جنيه كمنحة تعاقد بالإضافة لعقد يصل إلى 15 مليون، والعرض الثاني كان التجديد لموسمين مقابل 40 مليون جنيه، بينما جاء العرض الثالث بتجديد عقده لثلاث مواسم قادمة مقابل 60 مليون جنيه.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب أون تايم» الذي يُقدمه عبر شاشة قناة «أون تايم سبورتس 1»: «أحمد فتوح منح الضوء الأخضر لوكيله، لإنهاء المفاوضات بشأن حسم وجهته المقبلة».

 

صراع ثلاثي وفتوح يشترط 100 مليون جنيه لحسم مصيره

وأضاف: «هناك 3 أندية تتنافس على خدمات أحمد فتوح، الزمالك والأهلي وبيراميدز، والللاعب سيوقع للنادي الذي سيمنحه 100 مليون جنيه على مدار 3 مواسم».

وأكمل: «فتوح طلب الحصول على 40 مليون جنيه عند التعاقد، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه على عقد 3 مواسم، أي سيحصل في الموسم الواحد على راتب 20 مليون جنيه».

وأتم: «أحمد فتوح لا يفكر في الحلول التي عرضها نادي الزمالك، وهو يرى أنه وصل للمرحلة التي يستطيع فيها الحصول على مقابل مادي مميز في مسيرته».

   

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