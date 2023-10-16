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اليوم.. إعلان القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة 2024

كتب:

محمد عيسى
08:56 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
لجنة تلقي أوراق المرشحين بالوطنية للانتخابات

لجنة تلقي أوراق المرشحين بالوطنية للانتخابات

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، لإعلان القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة الجمهورية 2024، وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم.

اللجنة تلقت 4 طلبات ترشح فقط 

وأعلنت لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، أن اللجنة تلقت منذ بداية عملها في 5 أكتوبر أوراق الترشح من 4 مرشحين فقط، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراقه يوم 7 أكتوبر بـ424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، ونحو مليون و130 ألف تأييد من المواطنين بالشهر العقاري، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتقدم بأوراقه يوم 8 أكتوبر، بـ30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الذي تقدم في 9 أكتوبر بـ27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي تقدم في 13 أكتوبر بتزكية 46 نائبا، إضافة إلى 67 ألفا و71 تأييدا من المواطنين.

تلقي اعتراضات المرشحين 

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات بعد انتهاء مدة التقدم بطلبات الترشح وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، باب تلقي اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض يومي الثلاثاء والأربعاء، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات لمدة 3 أيام اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

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