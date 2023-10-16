آخر موعد للاستفادة من الخدمات المجانية في البنوك.. افتح حساب «ببلاش»

قدمت البنوك خدمات مجانية للمواطنين بمناسبة اليوم العالمي للادخار برعاية البنك المركزي، من أجل دعم الشمول المالي في المحافظات، والوصول إلى عدد كبير من الشرائح المختلفة من فئات المجتمع.

وتنتهي الخدمات المجانية المقدمة من البنوك يوم 31 أكتوبر 2023، وفيما يلي الخدمات المجانية المقدمة من البنوك المصرية خلال هذه الفترة.

الخدمات المجانية من البنوك

- إمكانية فتح حسابات مجانية مثل التوفير والجاري.

- الحصول على محفظة إلكترونية مجانية.

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانًا، وأيضًا حساب الشباب.

- إمكانية إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية عند الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

فعاليات الشمول المالي

ويسمح البنك المركزي للبنوك خلال فعاليات الشمول المالي التواجد خارج الفروع بأماكن عامة للتثقيف المالي للمواطنين، والترويج لمنتجات البنوك من خلال فتح حسابات بدون مصاريف، والتشجيع على استخدام محافظ الهاتف.