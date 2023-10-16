من هو ياسين عدلي «الابن الضال» للجزائر؟.. حاولوا منحه «الجنسية» قبل لقاء مصر

طيلة السبع سنوات الماضية، رفع ياسين عدلي راية الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا، بعدما اختار تمثيل الديوك الفرنسية، رغم أصوله الجزائرية، وبين رغبته ومطالب «أسود الأطلس» بعودته، بات على مشارف العودة من حيث أتى، ليرتدي قميص «الخضر».

من هو ياسين عدلي؟

أداء الجوهرة الشابة ياسين عدلي الاستثنائي مع ميلان، أثار التساؤلات حول رغبته في اللعب مع منتخب الجزائر في المباريات الدولية المقبلة، التي ستقام في منتصف أكتوبر الحالي، والتي تشمل مواجهة منتخب مصر، المقررة اليوم، إذ حاول الاتحاد الجزائري أن يحصل على اللاعب قبل اللقاء الودي، الذي سيجمعه بالفراعنة، لكن الإجراءات الطويلة حالت دون ذلك.

«يجب المبادرة»، جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، طالب عدلي بالمبادرة وطلب الحصول على الجنسية الكروية الجزائرية، من أجل السير في الإجراءات، باعتباره سيكون إضافة قوية للمنتخب قبل انطلاق مشواره في كأس أمم أفريقيا المقبلة.

غموض موقف ياسين عدلي زاد من الأزمة، في ظل سكوته التام عن الإفصاح عن موقفه من الانضمام إلى منتخب الجزائر في الفترة المقبلة، رغم ترحيبه في وقت سابق، لكنه لم يبادر بالمطالبة بالحصول على الجنسية بصورة رسمية، وقال: «المستوى الذي أقدمه في الوقت الحالي بعيد عن التمثيل الدولي».

عاش عدلي، تجربة تمثيل فرنسا في مختلف الفئات العمرية الصغيرة، وبالرغم من ذلك، ما يزال بإمكانه تغيير جنسيته الكروية ليمثل منتخب الجزائر، وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن بشرط أن يقدم اللاعب طلبا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

هل يرغب ياسين عدلي في العودة للجزائر؟

لم تكن الرغبة محصورة في اتجاه واحد، بل أعرب ياسين عدلي سابقا عن رغبته في ارتداء قميص فريق «محاربي الصحراء»، لكنها ما تزال مجرد رغبة لم تتحقق بشكل رسمي من خلال تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتغيير جنسيته الرياضية.

لم يشارك عدلي مع ميلان سوى في 4 مباريات منذ بداية الموسم، ولم يسجل أي أهداف على مستوى جميع المسابقات، وعلى مدار مشواره مع الفريق الإيطالي، شارك في 10 مباريات فقط، ولم يضع أي أهداف في سجله طوال فترته مع الروسونيري.

مواجهة مرتقبة تجمع منتخبا الجزائر ومصر، في منافسة ودية، تنطلق في السابعة مساء، ضمن تحضيرات الطرفين للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا عام 2024.

معلومات عن ياسين عدلي جوهرة ميلان

الاسم: ياسين عدلي.

العمر: 23 عامًا.

الجنسية: فرنسي (أصول جزائرية).

الطول: : 1,86.

القيمة السوقية: 8 ملايين يورو.

مباريات على مدار مسيرته: 148 مباراة.

أهداف على مدار مسيرته: 11 هدفًا.

أندية مثلها: باريس سان جيرمان - ميلان - بوردو.