سعر الدینار الكويتي الیوم الاثنین 16-10-2023 في البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16-10-2023 في مصر، أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية، ليسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.75 جنيه للشراء، و100.20 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك المركزي المصري.

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري 99.52 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي المصري 99.73 جنيه للشراء، وسجل 100.19 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، 98.75 جنيه للشراء، و99.74 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك Cib

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 97.30 جنيه للشراء، وسجل 100.14 جنيه للبيع، وفق بنك cib.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، 96.52 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع وفق بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم، 98.09 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع وفقًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.