«مش هتدور على شقة».. 6 مشروعات من «التعمير والإسكان» مع فرصة سداد 10 سنوات

يقدم بنك التعمير والإسكان المملوك للدولة، أنواع مختلفة من المشروعات السكنية بمناطق متعددة ومميزات كثيرة ومساحات مختلفة وأنظمة سداد يمكن اختيار منها المناسب حسب الشخص، لذا نرصد في السطور التالية بالتفاصيل 6 مشروعات سكنية بحسب الموقع الرسمي للبنك.

كمباوند أكاسيا التجمع الخامس

يقع المشروع بمنطقة المستثمرين الشمالية وهو عبارة عن كمباوند سكني فاخر بإجمالي عدد وحدات 711 وحدة سكنية.

مميزات المشروع

منطقة خدمات مركزية مسجد، مول تجاري أو إداري، مركز ثقافي اجتماعي.

- واجهات عصرية.

- تشطيبات داخلية فاخرة.

- استلام فورى.

- مصاعد.

مساحات المشروع

- يتوافر بالمشروع 3 نماذج «السندس، العلياء، الروضة» بمساحات مختلفة تتراوح ما بين (156م2 الى 310م2).

- جميع العمارات عبارة عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة.

- الوحدات بالدور الأرضي تتمتع بحديقة خاصة بمدخل خاص.

نظام السداد:

15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

كمباوند بالما في القاهرة الجديدة

يقع المشروع بالقطعة رقم 31 منطقة المستثمرين الشمالية (التسعين الشمالي) أمام جامعة المستقبل، ويتكون المشروع من 95 فيلا فاخرة

مميزات المشروع

واجهات عصرية.

تشطيبات خارجية فاخرة.

مول تجاري.

لاند سكيب.

المساحات

- مساحة أرض الفيلات تتراوح من 337 م2 إلى 729 م2.

- مساحة مباني الفيلات تتراوح من 323 م2 إلى 383 م2.

- الفيلات جاهزة للاستلام الفوري، نصف تشطيب.

نظام السداد

15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

كمباوند المنتزه 6 أكتوبر

يقع المشروع بالقطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات وبالقرب من جامعة نوال الدجوي ويقام المشروع على مساحة 26.7 فدان.

مميزات المشروع

- واجهات عصرية.

- استلام فوري.

- منطقة خدمات جامع، ملاعب، مول تجاري/ إداري.

- يتكون الكمباوند من 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 م2 إلى 177 م2

- العمارات عبارة عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة.

المساحات نموذج الزمردة

- مساحة الدور الأرضي 132م2 إلى 177 م2.

مساحة الدور المتكرر 168 م2 إلى 175 م2.

نموذج الفيروز

- مساحة الدور الأرضي 68 م2 إلى 172 م2.

- مساحة الدور المتكرر 114 م2 إلى 172 م2.

نظام السداد

15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع الفيروز الغردقة

يقع المشروع بمنطقة الأحياء المائية بمدينة الغردقة على الطريق الرئيسي الغردقة - رأس غارب، بواجهته الشرقية وعلى بعد 8 كيلومترات من منتجع الجونة محافظة البحر الأحمر.

مميزات المشروع

- واجهات عصرية.

- تشطيبات داخلية فاخرة.

- استلام فوري.

- منطقة خدمات جامع، ملاعب، مول تجاري/ إداري.

- المشروع محاط بسور شبكي.

المساحات

- شاليهات دور أرضي بعدد (58 شاليه) 2 غرفة وصالة مساحات من 87 إلى 89 بالإضافة إلى حدائق ملحقة بالدور الأرضي حق انتفاع بمساحات تتراوح ما بين 10 م إلى141 م.

- شاليهات دور أول عدد 2 غرفة وصالة مساحات من 100 إلى 108.

- شاليهات دور ثاني غرفه وصاله مساحات من 90 الى 100.

- جميع الشاليهات تشطيب فاخر بتنسيق كامل للموقع ومساحات خضراء.

- جميع الشاليهات تشطيب كامل سوبر لوكس.

نظام السداد

15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع الجوهرة بورسعيد

يقع المشروع بمنطقة إسكان الجوهرة بمحافظة بور سعيد.

مميزات المشروع

- واجهات عصرية.

- استلام فوري.

- منطقة خدمات جامع ، مدارس.

- مصاعد.

المساحات

نموذج 36

- مساحة الوحدات 138 م2 بعدد 2 شقة بالدور.

نموذج 46

مساحة الوحدات 121 م2 بعدد 4 شقق بالدور.

جميع المساحات بمستوى نصف تشطيب

نظام السداد

15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع الكوثر الغردقة

يقع المبني على قطعة أرض رقم 235 تقسيم الكوثر مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ويقع المبني بالقرب من مطار الغردقة.

مميزات المشروع

- لاند سكيب كامل.

- أرضيات انترلوك.

- نافورة أمام المبني.

- يحتوي المبني على عدد 2 أسانسير.

المساحات

- يتكون المبني من 4 أدوار سكنية بإجمالي 46 وحدة سكنية، المساحات تبدأ من 50 م2 وحتى 169 م2 من خلال تصميم 3 نماذج مختلفة استديو، شقة، جناح.

- الواجهات تشطيب متميز والمداخل من الرخام الجذاب.

- الوحدات السكنية تشطيب كامل.

- الوحدات كاملة المرافق كهرباء، تليفون، مياه.

- نظام إطفاء حرائق.

نظام السداد

15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.