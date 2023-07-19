طرح وحدات سكنية بـ3 مشروعات سكنية من «التعمير والإسكان».. اعرف التفاصيل

أعلن بنك التعمير والإسكان، طرح وحدات سكنية وفيلات جديدة، في 3 مشروعات وكمباوندات سكنية مختلفة، لذا نستعرض في السطور التالية، تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية، وطرق الحجز والاستفسار.

كمباوند أكاسيا

أوضح بنك التعمير والإسكان، أنّ كمباوند أكاسيا يقع في منقطة المستثمرين الشمالية أمام بوابة 6 الرحاب، وهو عبارة عن كمباوند سكني فاخر بإجمالي عدد وحدات 711 وحدة سكنية.

مميزات مشروع كمباوند اكاسيا

- منطقة خدمات مركزية «مسجد - مول تجاري اداري - مركز ثقافي اجتماعي».

- واجهات عصرية.

- تشطيبات داخلية فاخرة.

- استلام فوري ومصاعد.

المساحات في أكاسيا

- يتوفر بالمشروع 3 نماذج «السندس - العلياء - الروضة» بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 156 إلى 310 أمتار مربعة.

- جميع العمارات عبارة عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة.

- الوحدات بالدور الأرضي تتمتع بحديقة خاصة ومدخل خاص.

نظام السداد

- %15 مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على مدة 10 سنوات بالفائدة المعمول عند التعاقد.

الحجز والاستفسار

- الإدارة العامة للتسويق الإسكاني في 6 شارع رفاعة الدقي أمام مجلس الدولة أو الاتصال على 37609917.

- مكتب التسويق المباشر بمقر المشروع أو الاتصال على رقم 25306208.

كمباوند بالما

يقيم المشروع بالقطعة رقم 31 منطقة المستثمرين الشمالية «التسعين الشمالي» أمام جامعة المستقبل ويتكون المشروع من 95 فيلا فاخرة.

مميزات المشروع

- واجهات عصرية.

- واجهات خارجية فاخرة.

- مول تجاري.

- لاند سكيب.

المساحات

- مساحات أرض الفيلات تتراوح من 337 إلى 729.

- مساحات مباني الفيلات تتراوح من 323 إلى 383.

- الفيلات جاهزة للاستلام الفوري - نصف تشطيب.

نظام السداد

- %15 مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

الحجز والاستفسار

- الإدارة العامة للتسويق الإسكاني 6 شارع رفاعة الدقي أمام مجلس الدولة أو الاتصال على رقم 37609917.

- مكتب التسويق المباشر بمشروع أكاسيا أمام بوابة الرحاب أو الاتصال على رقم 25306208.

كمباوند المنتزة

يقع المشروع بالقطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء في مدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات وبالقرب من جامعة نوال الدجوي، ويقام المشروع على مساحة 26.7 فدان.

مميزات المشروع

- واجهات عصرية.

- استلام فوري.

- منطقة خدمات (جامع – ملاعب – مول تجاري / إداري).

ويتكون الكمباوند من عدد 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 مترا مربعا إلى 177 مترا مربعا - العمارات عبارة عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة.

المساحات في كمباوند المنتزة

نموذج الزمردة

- مساحة الدور الأرضي 132 مترا مربعا إلى 177 مترا مربعا.

- مساحة الدور المتكرر 168 مترا مربعا إلى 175 مترا مربعا.

نموذج الفيروز

- مساحة الدور الأرضي 68 مترا مربعا إلى 172 مترا مربعا

- مساحة الدور المتكرر 114 مترا مربعا إلى 172 مترا مربعا.

نظام السداد

%15 مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

الحجز والاستفسار

- الإدارة العامة للتسويق الإسكاني 6 شارع رفاعة الدقي أمام مجلس الدولة أو الاتصال على رقم 37609917.