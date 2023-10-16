المصريون بالخارج يطلقون مبادرة «هنكمل» دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أطلق المستشار القانوني سمير صبحى عبد الدايم، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة وطن بالغربية، مبادرة حملت اسم «هنكمل» في كل من إيطاليا وفرنسا واليونان، وهي حملة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وما شهدته مصر من تطورات على كافة المستويات وفي كافة القطاعات، مما يثبت أن الجمهورية الجديدة تشير في الطريق الصحيح.

«عبدالدايم»: المصريون بالخارج أحبطوا المؤامرات التحريضية

وأشار أمين أمانة المصريين بالخارج في بيان له منذ قليل، إلى أنّ مصر أصبحت رقم مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط، وما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من اتصالات مكثفة من رؤساء الدول والمنظمات الدولية مع الرئيس، تؤكد أن مصر تصنف من الدول الكبار ولها دور في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن عبدالدايم عن الاستعداد لتنظيم عدة مؤتمرات قريبا، لإبراز الجهود التي قام بها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، والتأكيد على أنه هو الخيار الأول والأخير والمناسب لعودة مصر إلى مكانتها ودورها الريادي في العالم.

واختتم حديثه بأن جميع الحضور أشادوا بالتطور الذي تشهده مصر في السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، سواء المشاريع القومية العملاقة مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارة الجديدة، والقضاء على فيروس سي، والقضاء على العشوائيات، والبنية التحتية التي يتحاكى بها كثير من الدول المتقدمة، وخصوصا الطرق والكباري، وتوفير الأمن والآمان للمواطن والزائر والمستثمر الذي يعتبر بداية للتطور الاقتصادي بشتى مجالاتها، والقضاء على فيروس C والإرهاب.