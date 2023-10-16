عضو بـ«الشيوخ»: ما يحدث في الشعب الفلسطيني «جريمة إنسانية»

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات مجلس الأمن القومي خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة التصعيد العسكري في قطاع غزة، وتأكيد دور مصر المحوري لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

برلماني: ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني جريمة

وأوضح في بيان صحفي أن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني جريمة في حق الإنسانية لم تشهدها فلسطين منذ عام 1948، وتجرى في ظل دعم دولي من دول من المفترض أنها راعية للسلام مثل أمريكا وأوروبا وغيرها من التي تنادي بالحقوق والحريات.

الأمن القومي المصري مسؤولية وطنية للقيادة السياسية

وأعرب عن رفضه إجبار أهالي غزة على مغادرة الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الأمن القومي المصري مسؤولية وطنية للقيادة السياسية والشعب المصري، مؤكدا أنه لا بد من تكاتف الدول المعنية والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى رفض واستهجام سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.