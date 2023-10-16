«بيطري القاهرة»: ضبط 875 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر، بإجمالي وزن 875 كيلوجراما، بنطاق أحياء القاهرة، بمعرفة كبار أطباء التفتيش، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفين.

مديرية الطب البيطري تؤكد تكثيف الحملات

وأكدت المديرية استمرار تكثيف الحملات على المحلات والأسواق، للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم، حفاظا على سلامة المواطنين، بتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتكليف الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية طب بيطري القاهرة، ومتابعة الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بالقاهرة، تحت إشراف مدير عام الصحة العامة والمجازر والتفتيش.

الوقاية من الأمراض الفيروسية

وتواصل مديرية الطب البيطري بالقاهرة، ندوات التوعية، ومنها كيفية الوقاية من الأمراض الفيروسية، بمناسبة دخول فصل الشتاء، وشراء الدواجن المجمدة والمبردة التي تخضع للكشف الطبي البيطري، لضمان خلوها من الأمراض الفيروسية، التي قد تنتقل من خلال الاستهلاك، والتأكيد على مراعاة غسل الأيدي جيدا بعد وقبل الطهي، وضرورة الطهي الجيد.