«الأرصاد» تحذر مرضى العيون والجهاز التنفسي في الصعيد من العواصف الترابية

حدزت مديريات الصحة في محافظات جنوب وشمال الصعيد، مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي وحساسية العيون، من الخروج خلال فترة نشاط الرياح والأتربة الأسبوع الجاري، خاصة يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت غرفة عمليات سوهاج وأسيوط، أنه في حال زيادة حركة الرياح المحملة بالأتربة خلال الأيام المقبلة سيُجرى رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أدوية الجهاز التنفس.

وتنشط حركة الرياح اليوم الاثنين بسرعة 28 كم في الساعة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود طقس غائم جزئيا على محافظات شمال الصعيد، وطقس مشمس على محافظات جنوب الصعيد، وذلك وفقا للبيانات التى أرسلتها غرف عمليات محافظات الصعيد.

ارتفاع نسب الرطوبة

كما ترتفع نسبة الرطوبة على محافظات شمال الصعيد بنسبة 60% للعظمى و20% للصغرى، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 35% للعظمى و15% للصغرى، مع انعدام فرص سقوط أمطار على أي من محافظات الصعيد شمالا وجنوبا، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم في صعيد مصر

وتشهد درجات الحرارة خلال طقس اليوم انخفاضا ملحوظا مقارنة بالأسبوع الماضي، وصل إلى 10 درجات، مع توقع استمرار الانخفاض خلال الأيام المقبلة، حيث تسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 30 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة للصغرى، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد 33 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى.