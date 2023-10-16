رئيس حي شرق مدينة نصر يتابع إصلاح كسر ماسورتي مياه

تلقت غرفة عمليات حي شرق مدينة نصر، بلاغًا بحدوث كسر في ماسورة مياه بشارع أسماء فهمي، وجار متابعة العمل من قبل الحي وشركة مياه الشرب لإصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة.

كما شهد الحي منذ قليل كسر ماسورة 6 بوصات مياه أمام عمارات الفتح، وجار العمل على سحب المياه والإصلاح لما تم من قبل شركة مياه الشرب.

تجديد شبكة البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب

وأكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، متابعة أعمال الصيانة وتجديد شبكة البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق المستمر مع إدارة المتابعة الميدانية ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي في أعمال إصلاح كسر مياه الشرب.