«الغرف التجارية» تكشف سبب تراجع الذهب عالميا: لا يمكن لأحد توقع مصيره

انخفاض كبير شهدته أسعار الذهب عالميا، اليوم، ما انعكس بدوره على السوق المحلي المصري من انخفاض سعري كبير عقب فترة من بلوغ المعدن الأصفر النفيس أعلى مستوى له في المبيعات منذ شهر، وسط مخاوف من الصراع بين فلسطين وإسرائيل، والتي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وحاليا، انخفض سعر أوقية الذهب 30 دولارا بنسبة 0.5%، حتى باتت الأوقية الذهبية منه تباع بـ1921.69، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1934.40 دولار للأوقية، وذلك بعد فترة من ارتفاع شهدها الذهب بصعود بلغ 3.4% الجمعة الماضي، وكانت أعلى زيادة يومية له منذ 7 أشهر.

انخفاض أسعار الذهب رأه ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أمرا مقرونا بما تشهده كل دول العالم من توترات اقتصادية، بخلاف الحرب الدائر رحاها في فلسطين، موضحا أنّه لا يوجد توقيت بعينه هو الأنسب لشراء الذهب، والفترة الحالية تشهد توترات في الأسعار، ما ينعكس بدوره على أسعار الذهب محليا: «الفترة المقبلة لا يتوقعها أحد».

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أنّ سعر الذهب هبط بمقدار 30 دولارا في سعر الأوقية عالميا، ما يلقي بظلاله على سعر الذهب في مصر، متوقعا أن يشهد المعدن الأصفر تغيرات أخرى قريبة بسبب الأحداث السياسية الجارية في المنطقة حاليا.

وأوضح أنّ الأحداث الجارية حاليا من شأنها إحداث الكثير من التغيرات في سعر المعدن النفيس، بينما يتوقف ما يخص شراء الذهب من عدمه كقرار يعتمد في المقام الأول على الشخص الراغب في الشراء، متابعا: «ممكن الشخص يشتري أو يحصل تقلبات عالمية، ويتأثر سعر الذهب في السوق».