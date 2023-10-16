مصادرة 76 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة لمحافظ قنا على الأسواق

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قرارا بمصادرة 76 كيلو لحوم مفرومة ولحوم دواجن مفرومة مجهولة المصدر، بأحد ثلاجات حفظ اللحوم الغير مرخصة بمدينة قنا، مع التحفظ على اللحوم التي تم ضبطها حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لـ محافظ قنا قام بها صباح اليوم، على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحلات بيع السلع الغذائية، في إطار متابعة تنفيذ «مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة

كما شدد محافظ قنا، على مسئولي مديريتي «التموين والطب البيطري» بتكثيف حملاتهم التفتيشية المفاجئة على مختلف الأسواق والمحال التجارية، والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والاطمئنان على المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.