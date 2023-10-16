«الأرصاد»: أجواء خريفية على القاهرة واستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك استمرارا للتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلومترات من سطح الأرض، مما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، كما يصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة، حيث أن سقوط الأمطار يتواصل لليوم الثالث على التوالى.

سقوط أمطار على السواحل الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورًا بمطروح والعلمين والأسكندرية، وشمال الوجه البحري فى البحيرة و كفر الشيخ والدقهلية وسواحل الشمالية الشرقية دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض المناطق من وسط سيناء.

وأشارت الى أنّ الأمطار تمتد إلى مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري، كما أنها تكون خفيفة في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية خاصة خلال فترة النهار، وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري 29 درجة مئوية، حيث أن الطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.