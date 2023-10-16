رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأرصاد»: أجواء خريفية على القاهرة واستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

كتب:

منتصر سليمان
09:30 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
حالة الطقس

حالة الطقس

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك استمرارا للتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلومترات من سطح الأرض، مما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، كما يصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة، حيث أن سقوط الأمطار يتواصل لليوم الثالث على التوالى.

سقوط أمطار على السواحل الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورًا بمطروح والعلمين والأسكندرية، وشمال الوجه البحري فى البحيرة و كفر الشيخ والدقهلية وسواحل الشمالية الشرقية دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض المناطق من وسط سيناء.

وأشارت الى أنّ الأمطار تمتد إلى مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري، كما أنها تكون خفيفة في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية خاصة خلال فترة النهار، وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري 29 درجة مئوية، حيث أن الطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

اقرأ المزيد:

«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية  

عاجل.. تغير جديد في الأحوال الجوية.. يبدأ بعد منتصف الليل و«الأرصاد» تحذر سكان القاهرة

«الأرصاد»: استمرار استقرار الأحوال الجوية.. ودرجات الحرارة في المعدلات الطبيعية

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار

طلاب «ملاحة بني سويف» يختتمون تدريبهم الصيفي في هيئة الأرصاد الجوية