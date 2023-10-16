عاجل.. أكثر من 100 ألف جنيه أرباح خلال 24 ساعة من هذه الشهادة البنكية

يقدم بنك التنمية الصناعية المملوك للدولة، شهادات متعددة، من بينها شهادة مميزة بعائد مدفوع مقدمًا، يطلق عليها اسم اختيارك؛ إذ أن العائد تراكمي وقدره 39.14%، ما يعني أن صاحب المبلغ 300 ألف جنيه، يمكنه الحصول على أرباح تبلغ 117 ألف جنيه.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة بنك التنمية الصناعية، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.

تفاصيل شهادة التنمية الصناعية

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء شهادة اختيارك: 50 ألف جنيه للشراء في المرة الأولى، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

- سعر العائد 39.14% مدفوع مقدمًا من قيمة الشهادة؛ إذ أن يجرى دفعه في اليوم التالي لتقديم طلب الشهادة.

- الأفراد المصريين أو الأجانب هم من لهم حق شراء الشهادة.

شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية

- يتيح بنك التنمية الصناعية إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء؛ إذ يرد للعميل أصل مبلغ شهادته مخصوما منه مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدما، مضافاً إليها الفائدة المستحقة بعد إعادة احتساب العائد باستخدام سعر الاسترداد وفقا للبنك.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة 50% من القيمة الاسمية للشهادة، والاقتراض يكون بعملة الشهادة ذاتها.