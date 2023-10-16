نقيب الصحفيين: وسائل الإعلام الغربية روجت أكاذيب حول الوضع في غزة  

عقدت نقابة الصحفيين المصرية، مؤتمرًا صحفيًا خاصًا برصد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأكاذيب التي روجتها وسائل الإعلام الغربية بشأن الانتهاكات بحق الأسرى الإسرائيليين.

الترويج الفج للأكاذيب

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه بمتابعة عدد من وسائل الإعلام الأجنبية خلال الأيام الماضية تبين الترويج الفج للأكاذيب، والتي تضمنت ادعاءات بذبح الأطفال الإسرائيليين وعمليات إعدام للمستوطنين.

وأضاف نقيب الصحفيين: «الأمر لم يتوقف عند ذلك الأمر بل ذهبت بعض وسائل الإعلام إلى وصف الإسرائيليين بالقتلى، والفلسطينيين بالموتى ما يوحي بأن الشعب الفلسطيني لم يتعرض للقصف وعملية إبادة داخل القطاع».

خطورة العمل الصحفي في فلسطين

من جهته قال حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن العمل الصحفي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر خطير للغاية، وذلك بسبب الاستهداف المباشر لهم، وهو ما بدا ظاهرًا خاصة مع العدوان الأخير على قطاع غزة، ما تسبب في ارتقاء عدد من الزملاء الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم لنقل الحقيقة ودحض الادعاءات الإسرائيلية.