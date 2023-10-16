«مصر أكتوبر» يعقد اجتماعا لمناقشة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة التنظيم المركزية بحزب مصر أكتوبر اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادت الحزب للتجهيز لدعم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، وذلك في مقر أمانة الحزب الرئيسى بالتجمع الخامس، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، وبحضور أمناء الحزب بالمحافظات وأمناء التنظيم وأمناء المركزية ومساعدي أمناء المركزية.

التضامن مع القضية الفلسطينية

وترأس الاجتماع اللواء أشرف أبو المحاسن نائب رئيس الحزب الأول، وشارك كلا من المهندس أحمد الباز الامين العام المساعد، والدكتورة شريهان القشاوى نائب رئيس الحزب لشئون المرأة واللواء أسامة حامد أمين التنظيم، واللواء أحمد جلال امين السياسات.

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

وشهد الاجتماع التنظيمي في البداية الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وإعلان التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الحزب أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها 2024، باعتبارها الاستحقاق الدستوري الأهم خلال هذه المرحلة، موضحا أنه يسخر كل مقراته فى المحافظات لخدمة المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي الأقدر على مواجهة التحديات

وأشار إلى أن الرئيس السيسي الأقدر على استكمال ما بدأه من إنجازات ومشروعات قومية في مختلف المجالات، والأقدر على مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة على كل المستويات المحلية والإقليمية.