«شباب القليوبية» تطلق فعاليات المشاركة المجتمعية وعرض الإنجازات

شارك الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في فعاليات الجولة التفقدية لقرى ومشروعات حياة كريمة بمركز شبين القناطر، التي نفذتها مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأحد، بحضور الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وخالد العرفي، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، ونخبة من الأئمة ومسؤولي الدعوة بالمديرية.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم كلمة للشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أكد خلالها ضرورة عرض تلك المشروعات الضخمة والإنجازات المحققة على ارض الواقع، وإظهار هذه المشروعات للمواطن، والتحدث عنها في المحافل كافة، للوقوف على حقيقة الجهود المبذولة التي تقدمها الدولة المصرية، من أجل حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

جهود مديرية الأوقاف بالقليوبية

من جانبه، ثمن الدكتور محمود الصبروط، جهود مديرية الأوقاف بالقليوبية، وما تقدمه من تعاون بناء ومثمر على القطاعات كافة، بالإضافة للشراكة والخدمة المجتمعية مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ومختلف المؤسسات، بهدف تقديم مبادرات مجتمعية وتوعوية وتثقيفية للنشئ والشباب.

واصطحب «الصبروط»، وفد مديرية الأوقاف بالقليوبية، للتعرف على إنجازات الدولة بقطاع الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة، التي يجرى تنفيذها وفقا لرؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وبناء الشخصية والعودة المصرية.

على جانب آخر، تحدث خالد العرفي، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، عن المشروعات والخدمات كافة، التي قدمتها الدولة بقرى شبين القناطر، من مشروعات صرف صحي، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتجديد شبكات الكهرباء والإنترنت والتليفون والوحدات الصحية وخدمات البريد.

دور أئمة «الأوقاف» في التصدي لمروجي الشائعات

وخلال اللقاء، وجه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، كلمته للأئمة ومسؤولي الدعوة، حول دورهم كخط دفاع أول للتوعية والتصدي لمروجي الشائعات وأصحاب الفكر الهدام، ونقل الصورة الحقيقية، لكونهم منابر للصدق تصل بالناس إلى الحق.

يذكر أن تلك الجولات تأتى تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتوجيهات الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، فى إطار برنامج مديرية الأوقاف للبناء الثقافي والمعرفي للأئمة، في ظل التواجد والحضور المجتمعي، مع الإطلاع على نفذته الدولة من إنجازات ومشروعات وخدمات مقدمة للمواطن المصري.