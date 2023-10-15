بدء الاختبارات العملية والشفوية للمتقدمين لوظائف مهندسي المحليات في القليوبية

حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على متابعة اختبارات السمات الشخصية والعملي والشفوي للتعاقد مع عدد 119 مهندسا ومهندسة من الحاصلين على بكالوريوس كليات الهندسة والتخطيط العمراني والزراعة لسد العجز في الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني ومجالات العمارة والهندسة المدنية والميكانيكا والمساحة والطُرق والشبكات والبرمجة والجرافيك، للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك بقاعة الاحتفالات الكُبرى بديوان عام المحافظة.

450 مهندسا تقدموا لوظائف المهندسين بالقليوبية

والتقى المحافظ بالمُتقدمين لطمأنتهم ولتوفير سُبل الراحة لهم والمناخ المناسب لأدائهم الاختبارات في سهولة ويُسر، مُشيرا إلى أنه تقدم للاختبارات 450 مهندسا ومهندسة، حيث تقدم 138 مهندسا مدنيا، و2 مهندس طرق، و88 مهندس كهرباء، و9 مهندسين مساحة، و74 مهندس عمارة، و26 مهندس ميكانيكا، و20 مهندسا زراعيا، و13 مهندس تخطيط عمراني، و6 مهندسين برمجة، و7 مهندسين شبكات، و11 مهندس جرافيك، و1 مهندس صيانة حاسب آلي، و1 مهندس أمن معلومات.

امتحان تحريري للمتقدمين لوظائف المهندسين

تجدر الإشارة إلى أنه جرى امتحان المتقدمين تحريريا في الشهر الماضي، وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية بمجمع الكليات التابع لجامعة بنها بكفر سعد بمدينة بنها، ويتم اليوم استكمال الاختبارات العملية والشفوية وسمات الشخصية لعدد 79 مهندسا ومهندسة في 3 تخصصات هي العمارة والتخطيط والمساحة، على أن تتم الاختبارات على مدار الأسبوع الجاري في مُختلف التخصصات المطلوبة الأخرى وباقي المُتقدمين.

وأكد محافظ القليوبية خلال متابعته للامتحانات تقديم كل سُبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأجواء المناسبة للمُمتحنين لإنجاح عملية الاختبارات وتمريرها بسهوله ويُسر سواءً على المتقدمين أو المراقبين، مشدداً على اختيار والتعاقد مع الشاغلين لتلك الوظائف بين المتقدمين بكُل شفافية دون محاباة أو مجاملة لأحد وطبقاً للوائِح والقواعد المُعدة مُسبقاً وبُناءً على نتيجة الاختبارات سواءً الإلكترونية أو المقابلات الشخصية أو الشفوية أو العملية، لتحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرص للجميع لاختيار أكفأ العناصر.