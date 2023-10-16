سعر الدولار اليوم الاثنين 16-10-2023 في البنوك خلال نهاية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 16-10-2023 في البنوك استقرارا ملحوظا خلال نهاية تعاملات اليوم، إذ تراوح الشراء ما بين 30.90 و30.75 جنيه، والبيع 30.96 جنيه هو الأعلى في البنوك و30.85 جنيه الأقل، بحسب البيانات الرسمية لأسعار العملات على المواقع الخاصة بالبنوك.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الدولار في نهاية التعاملات، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل بالنسبة للشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر جاء بنفس قيمة البنك الأهلي الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

جاء سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، الشراء بـ30.90 جنيه، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 30.85 جنيه الشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية جاء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.