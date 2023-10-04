«السفيرة عزيزة»: فرحة المصريين وراء تصدر هاشتاج نصر أكتوبر لمواقع التواصل

قالت الإعلامية سالي شاهين مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، إنه بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر، تصدر هاشتاج اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد مواقع التواصل الاجتماعي.

خطاب الرئيس الراحل أنور السادات

وأضافت «شاهين» عبر تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قناة «dmc»، أنه كان مع الهاشتاج المخصص لليوبيل الذهبي أيضًا فيديو خاص لخطاب الرئيس الراحل أنور السادات في الكنيست قائلًا: «يا كل ضحايا الحروب املأوا الأرض والفضاء، بتراتيل السلام، املأوا الصدور والقلوب، بآمال السلام».

ولفتت إلى وجود العديد من التعليقات الخاصة برواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أكثر التعليقات جذبًا للانتباه هو تعليق أحد الأشخاص، قائلا: «اللي عملته مصر في سنه 1973 مفيش دولة تعرف تعمله لذلك الجيش المصري خير أجناد الأرض».

تصدر هاشتاج اليوبيل الذهبي

وتابعت: «أن تصدر هاشتاج اليوبيل الذهبي يعبر عن فرحة المصريين بانتصار أكتوبر العظيم ومرور 50 عامًا عليه، وتأكيد للمصريين على قوة الجيش المصري».