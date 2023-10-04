«السفيرة عزيزة» يستعرض أرشيف الصحافة العالمية واستقبال العالم لمعجزة مصر العسكرية

روت الإعلامية سالي شاهين مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، بعضًا من أرشيف الصحافة العالمية، وكيف استقبل العالم معجزة مصر العسكرية بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر، وتصدر «هاشتاج» اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، مواقع التواصل الإجتماعي.

أرشيف الصحافة بنصر أكتوبر

قالت «شاهين» عبر تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، إن كل مصري وعربي حتي الآن، يتكلم عن بطولات الجندي المصري بحرب أكتوبر، بالإضافة إلى الصحف العالمية وتدريس الحرب بالجامعات العالمية.

ولفتت إلى أنه يفضل تعليم الجيل الجديد عن حرب أكتوبر العظيمة، ودور جيش مصر وأكثر العبارات المؤثرة بذلك الوقت، ومنها العبارة المشهورة بصحيفة التليجراف العالمية: «نظرية الحدود التي بنتها إسرائيل بغرض التوسع انهارت تمامًا، وتحطمت بسبب الأسطورة المصرية».

وأضافت «سالي» أنه من المهم ترديد العبارات التي قيلت بحرب أكتوبر العظيم، ومعرفة أولادنا البطولات المهمة بذلك الوقت، ومنها «صحفية واشنطن بوست الأمريكية»، التي وصفت الجنود المصريين بالشجعان، وتأديتهم دورهم بشكل عظيم وكفاءة عالية، وتحقيق الجنود المصريين لنصر تحطمت معه أوهام أن العرب لا يصلحون للحرب، وقالت صحفية «لومانتيه الفرنسية»، أن الكفاح الذي يخوضه العرب ضد إسرائيل عادل، والعرب يدافعون عن أرضهم.