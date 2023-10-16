تطعيم 62 ألفا و534 طفلا بالتطعيمات الروتينية خلال شهر في الفيوم

انتهت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، من تطعيم 62 ألفًا و534 رضيعًا ورضيعة بالتطعيمات الروتينية، على مدار الـ30 يوما الماضية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتقديم الرعاية العلاجية والوقائية للحفاظ على صحة الطفل المصري والتصدي لإصابته بأيّة أمراض قد تؤثر في صحته.

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب زايد مدير عام الشؤون الوقائية، في بيان صحفي، إنّ التطعيمات الروتينية تشمل الدرن، والالتهاب الكبدي ب، وشلل الأطفال عند الولادة.

مواعيد التطعيمات الوقائية بالصحة

وفيما يخص مواعيد وجدول تطعيمات الأطفال حديثي الولادة، وأيام تطعيم الأطفال في المراكز الصحية، والتطعيمات الوقائية للأطفال بالصحة وفقًا لعمر الأطفال فإنّها تأتي كالآتي بحسب مديرية الصحة بمحافظة الفيوم:

- في عمر شهرين يحصل الرضيع على تطعيمات الالتهاب الكبدي ب، وشلل الأطفال، والثلاثي البكتيري «الدفتاريا»، والسعال الديكي، والتيتانوس، والأنفلونزا البكتيرية.

- في عمر 4 أشهر يحصل الرضيع على تطعيمات الالتهاب الكبدي ب، وشلل الأطفال، والثلاثي البكتيري، والأنفلونزا البكتيرية.

- في عمر 6 أشهر يحصل الرضيع على تطعيمات الثلاثي البكتيري، والالتهاب الكبدي ب، والأنفلونزا البكتيرية، وشلل الأطفال.

- في عمر 9 أشهر يحصل الرضيع على تطعيمات اللقاح الثلاثي الفيروسي «الحصبة، والحصبة الألماني، والغدة النكافية»، بالإضافة إلى تطعيم شلل الأطفال.

- في عمر السنة والنصف «18 شهرًا» يحصل الرضيع على تطعيمات شلل الأطفال، والثلاثي الفيروسي، والأنفلونزا البكتيرية.

التطعيمات الإضافية للرضع

وتوفر المصل واللقاح بعض التطعيمات الهامة للرضع ولكنها تطعيمات إضافية وليست أساسية في مكاتب الصحة وهي:

تطعيم الروتا: في عمر 3 أشهر وعمر 5 أشهر.

تطعيم المكورات الرئوية: في عمر شهرين، و4 أشهر، و6 أشهر، وسنة ونصف.

تطعيم الجديري المائي: في عمر سنة، وعمر 4 سنوات.

تطعيم الحمى الشوكية: في عمر عامين.

الالتهاب الكبدي الوبائي أ: في عمر عام، وعام ونصف.

الأنفلونزا الفيروسية الموسمية: في عمر 6 أشهر.