«شباب القليوبية» تطلق مبادرة للتوعية بالصحة الإنجابية والتربية الإيجابية

نظمت إدارة الشباب بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة الصحية ببنها ندوة للتوعية التثقيفية حول الصحة الإنجابية والتربية الإيجابية لموظفات المديرية وعضوات أندية المرأة، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمديرية ببنها.

أهمية الرعاية الذاتية والتربية الإيجابية

حضر اللقاء الدكتورة مأمن رفعت مدير إدارة الثقافة الصحية بإدارة بنها الصحية، وأوضحت أنه يجب التعرف على أهمية الرعاية الذاتية، أهمية التربية الإيجابية والتكامل بين الزوجين، التعرف على أهمية دور الأب فى التنشئة، توضيح نظم التغذية السليمة والصحية و تأثيرها على النمو، التعرف على مراحل النمو وبداية الهوية، أهمية دعم الطفل معنويا، معرفة بدائل العقاب و طرق التهذيب الايجابي.

أسباب رعاية الذات في ظل الضغوط المهنية

كما تحدثت عن المهارات التى يكتسبونها فى نهاية الندوة مثل، تحديد أبرز الضغوط والتحديات ومصادرها المختلفة، وتفسير أسباب رعاية الذات في ظل الضغوط المهنية والحياتية.

ذكر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أهمية التشبيك مع المديريات و المؤسسات المجتمع المدني فى طرح برامج وأنشطة جديدة تساعد و بشكل كبير على تنمية الوعى و القدرات والمهارات وتوسيع المدارك والتفكير بشكل إيجابي يساهم فى حل المشاكل والصعاب، يصب فى بناء الشخصية المصرية الجديدة ، وهذه هي السياسة التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.