«مستقبل وطن» بدمياط يحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

احتفلت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، باليوم العالمي للعصا البيضاء مع الطلبة المكفوفين بدمياط، حيث تم توزيع هدايا عليهم وتكريم الطلبة المتفوقين.

زيارة مدرسة النور للمكفوفين

وقال أحمد عوض أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في دمياط، إنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، تم الاحتفال بهذه المناسبة مع طلبة وطالبات مدرسة النور للمكفوفين، حيث تم زيارة المدرسة.

وأضاف أنه تم تكريم الطلاب الفائقين في المدرسة وتوزيع مجموعة كبيرة من العصي البيضاء على طلاب المدرسة، وتناقش مع طلاب المدرسة حول المشاكل التي تواجههم بالمدرسة أو في الحياة العامة.

تقديم الدعم والرعاية للمكفوفين

وأكد «عوض»، أن حزب مستقبل وطن بقياداته لم ولن يتوانى أبدا عن تقديم كل الدعم لأبنائنا الطلاب من تلك الفئة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم كل الدعم والرعاية لهم.