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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي للمصريين: «احموا مصر»

كتب:

محمد عزالدين
11:25 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي للمصريين: احموا مصر

- الرئيس يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

- بلدنا محاطة بالتحديات على حدودها والأمم تصمد بقيادتها وشعبها معاً

- موقفنا راسخ وثابت تجاه فلسطين حتى يتوقف صراخ الأطفال والأرامل

- حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغت ميثاق الشرف العربى وجعلت مصر فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية

- هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام.. وعلينا أن نواجه أى شىء يهدف لتصفيتها

- الجيش انحاز للشعب ضد قوى الشر وواجهنا الإرهاب وسنظل نواجهه

- أطالب بإخراج المدنيين والأطفال من الصراع الغاشم والعودة للمفاوضات

- مصر تدعو المجتمع الدولى لدعم الشعب الفلسطينى

- السيسي لـ سوناك: جهودنا متواصلة للتهدئة.. ولا بد من حل عادل ومستدام للقضية وضمان إدخال المساعدات لـ«غزة»

دانا أبوشمسية مراسلة القناة بالقدس.. ثقة وقوة فى تغطية الأحداث

- «الوطن» تحتفى بـ«القاهرة الإخبارية» عاصمة الخبر التى باتت حديث العالم فى أقل من عام

- من القاهرة.. هنا غزة

- منى عوكل.. نبض «القاهرة» فى «المناطق الملتهبة» بقطاع غزة

- بشير جبر.. حضور قوى لرصد الاشتباكات الدامية بـ«ساحة القتال»

- أحمد سنجاب.. انفرادات حقيقية لنجم لامع فى سماء «لبنان»

- دانا أبوشمسية مراسلة القناة بالقدس.. ثقة وقوة فى تغطية الأحداث

- ولاء السلامين.. عيون راصدة على «جبل النار» فى «رام الله»

- إعلاميون وخبراء: نقلت الوضع فى غزة بمهنية وحياد وقدمت أداءً احترافياً ومهنياً يستحق الإشادة.. ونافست القنوات الكبرى التى تتباهى بعظمة مراسليها فى أنحاء العالم خاصة فلسطين

- عميد «إعلام عين شمس»: وُلدت عملاقة ونجحت فى فرض رؤيتها بالمنطقة.. وأداء مراسليها أكثر من رائع

- «الوطنية»: غلق باب الترشح غداً

- «عمال مصر» ينظم فعالية كبرى لدعم «السيسى» بـ«الأعلام والأغانى»

- حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه غدا.. و«زهران» يستعد لمؤتمر جماهيرى

- بدء تلقى الاعتراضات على المرشحين 17 أكتوبر.. وإعلان القائمة النهائية 9 نوفمبر

- 1385 شهيداً حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة

- «جوتيريش» يشكر مصر.. والدفاع المدنى: الاحتلال يرتكب جرائم إنسانية

الصفحة الثانية

- «السيسى»: مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة بفضل الله.. ولن نخذل الأمة العربية أبداً أو نسمح بتصفية القضية الفلسطينية

- الرئيس فى حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية: بلدنا محاطة بالتحديات على حدودها الشرقية والغربية والجنوبية وحكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغت ميثاق الشرف العربى وجعلت مصر فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية.. والأمم تصمد بقيادتها وشعبها معاً

- هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام وتهدف إلى تصعيد صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم.. وعلينا أن نواجه أى شىء يهدف لتصفيتها

- يتحتم علينا ألا نترك الأشقاء الفلسطينيين.. وأطالب بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم.. والجلوس على مائدة المفاوضات

-أوائل الأكاديمية والكليات العسكرية لـ«الوطن»: قادرون على الدفاع عن الأمن القومى المصرى.. وكل شبر فى أرض مصر «مُقدس»

- أول «الحربية»: الأرض «عِرض» والحفاظ عليها «واجب وطنى» وتم تأهيلنا لتنفيذ أى مهمة توكل إلينا فى أى ظروف.. وأول «البحرية»: الدراسة أصبحت «إلكترونية بالكامل»

- أول «العسكرية التكنولوجية»: تدربنا على أحدث الأسلحة والمعدات المنضمة للخدمة فى قواتنا المسلحة وقادرون على التطوير وإصلاح أية أعطال بالتشكيلات.. والأولى على تخصص العلاج الطبيعى بـ«الضباط الجامعيين»: حياتى تغيرت بالكامل عقب الدراسة بالكلية الحربية وأدعو الفتيات المتاح لهن الدراسة لنيل شرف الانضمام لقواتنا المسلحة

 

الصفحة الثالثة

- مدير الأكاديمية العسكرية: تطوير هائل فى «الكليات» لنخرّج ضابطاً مقاتلاً على أعلى مستوى

- الفريق أشرف سالم زاهر: الرئيس والقيادة العامة للقوات المسلحة حريصون على متابعة تأهيل الطلاب وفق أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى

- نائب مدير الأكاديمية للكلية الحربية: سننتقل للعاصمة الإدارية فى وقت لاحق

- اللواء محمد صلاح: اختبارات القبول بإدارات منفصلة بما يضمن «استحالة الوساطة»

- نائب المدير للكلية الجوية: زيادة الدراسة لـ4 سنوات.. ودراسة مدنية للطلبة

- اللواء طيار مدحت كامل: معايير صارمة لانتقاء المتقدمين

- نائب مدير الأكاديمية للكلية البحرية: طلابنا يشتركون فى التدريبات المشتركة

- اللواء بحرى أشرف المشرفى: وفرنا أحدث المحاكيات للتدريب عليها

- نائب مدير الأكاديمية للدفاع الجوى: أضفنا برامج الميكاترونيكس والحواسب

- اللواء إيهاب الفيومى: حريصون على مواصلة التطوير والتحديث

- مدير «الفنية العسكرية»: بدء الدراسة فى «هندسة الفضاء»

- اللواء دكتور إسماعيل كمال: سنطلق قمراً صناعياً تعليمياً

- مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: هدفنا تخريج ضابط قادر على التطوير والحفاظ على المعدات

- اللواء أكرم صلاح الدين: توفير المعامل والمعدات المطلوبة لتأهيل الطلبة

- مدير كلية الطب العسكرى: تخريج دفعتين هذا العام بعد تطبيق معايير «الأعلى للجامعات»

- اللواء طبيب أيمن شوقى: الطالب يتعلم على محاكيات 3 سنوات قبل التعامل مع المريض

 

الصفحة الرابعة

- من القاهرة.. هنا غزة

- «الوطن» تحتفى بـ«القاهرة الإخبارية».. عاصمة الخبر التى باتت حديث العالم فى أقل من عام

- ولاء السلامين.. عيون راصدة على «جبل النار»

- منى عوكل.. نبض «القاهرة» فى غزة «الملتهبة»

- دانا أبوشمسية.. ثقة وقوة فى رصد الأحداث

- بشير جبر.. حضور قوى فى «ساحة القتال»

- أحمد سنجاب.. نجم لامع فى سماء لبنان

 

الصفحة الخامسة

- إعلاميون: «القاهرة» نقلت الوضع فى غزة بمهنية وحياد وقدمت تغطية أكثر اتساعاً

- «الليثى»: القناة قدمت أداءً احترافياً ومهنياً يستحق الإشادة.. و«فايق»: لم تخلع رداء القومية العربية.. و«القرموطى»: تنطق بلغة إعلامية متوازنة وأمينة وفرضت نفسها على الساحة فى فترة قصيرة.. و«خير»: قدمت أداءً متميزاً يفوق تغطيتها لأحداث سابقة.. و«نهى»: تناولت الحدث بشكل معمق ولحظى ومن مختلف الزوايا

- خبراء: تفوقت على المنافسين.. وسياستها التحريرية تتسم بالمهنية والاحترافية

- «عبدالمجيد»: القناة أثبتت كفاءتها ولم تقع فى فخ التضليل.. و«يونس»: موضوعيتها ومهنيتها يجب أن تُدرس

- عميد «إعلام عين شمس»: «القناة» وُلدت عملاقة.. ونجحت فى فرض رؤيتها بالمنطقة

- د. هبة شاهين: أداء أكثر من رائع.. وجودة فى تغطية الأحداث الجارية على مدار الساعة

 

الصفحة السادسة

- «المنيا الجديدة».. أكبر تجمع عمرانى بمواصفات عالمية

- «عبدالعزيز»: المدينة استقبلت 100 ألف مواطن للإقامة بها خلال الأشهر الأولى من افتتاحها ومن المتوقع لها استيعاب 650 ألفاً بحلول عام 2050

- مساحتها 31 مليون متر وتضم مناطق خدمية وصناعية وسياحية وترفيهية ومساحات خضراء و57 مصنعاً أتاحت 1349 فرصة عمل

- «سند الخير» تشارك فى مبادرة تخفيض أسعار السلع بدءاً من الغد لمدة 6 أشهر

- «التنمية المحلية»: توفر مستلزمات الأسرة من السلع المخفضة بنسبة تصل لـ25%.. وحققت 375 مليون جنيه مبيعات منذ انطلاقها

- «التعليم العالى»: برامج متطورة بالجامعات الخاصة والأهلية لتلبية احتياجات السوق

- «عبدالغفار»: استيعاب الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا.. وزيادة رأسمال «البريطانية» 40 مليون دولار لدعم التوسع

- «الإسكان»: توطين التكنولوجيا الحديثة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف والتحلية

- «الجزار»: حريصون على تلبية احتياجات القطاع وربط أجهزة المدن الجديدة بمنظومة الشكاوى

الصفحة السابعة

- اتحاد نقابات «عمال مصر» ينظم فعالية كبرى لدعم «السيسى» بـ«الأعلام واللافتات والأغانى الوطنية»

- «جبران»: استمراره يعنى استكمال الإنجازات التى بدأها فى مختلف المجالات.. والجميع يلمس الأمن والاستقرار فى عهده

- حملة «السيسى» تستقبل وفوداً من الأحزاب والنقابات واتحاد الناشرين لإعلان تأييدهم للمرشح الرئاسى

- حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات

- «الوطنية»: غلق باب الترشح غداً وبدء تلقّى «الاعتراضات» 17 أكتوبر

- أمين «الشعب الجمهورى» بأسيوط: جلسات لشرح برنامج مرشحنا لتكوين ظهير شعبى له فى الاستحقاق الرئاسى.. و«زهران» يبحث مع وفد أوروبى الأوضاع فى غزة.. و«يمامة» يعلن ملامح برنامجه الانتخابى

- عضو «التنسيقية»: «المتحدة» تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

- محمد عبدالعزيز: الانتخابات المقبلة تتوافر بها ضمانات للنزاهة أهمها الإشراف القضائى

- عقدنا مجموعة من الورش لرفع الوعى بأهمية المشاركة الشعبية.. ولا تشغلنى حملات التشكيك.. ويجب أن تكون الانتخابات مطابقة لكل المعايير الدولية

- أهم ضمانة لإجراء انتخابات ديمقراطية سليمة هى المشاركة الشعبية الواسعة لأنها تجعل الانتخابات منضبطة وتحمى إرادة الناخبين من خلال وجودهم أمام اللجان الانتخابية

الصفحة الثامنة

- الآباء والأبناء إيد واحدة فى «تراثنا»: إنها حقاً عائلة «منتجة» جداً

- «يا رب انصرهم».. نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الفلسطينى

- «يوسف» يحتفل بالمستطيل الأخضر: «بطّلت ألعب فى الشارع»

- «محلاها عيشة الفلاح».. رسالة حب من «محمد» على جدران المدارس

-«هياكل وفراخ وكبدة».. قطط «حديقة الحيوان» فى رقبة «أسماء»

 

 

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