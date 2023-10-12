اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي للمصريين: «احموا مصر»
كتب:
محمد عزالدين
11:25 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي للمصريين: احموا مصر
- الرئيس يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية
- بلدنا محاطة بالتحديات على حدودها والأمم تصمد بقيادتها وشعبها معاً
- موقفنا راسخ وثابت تجاه فلسطين حتى يتوقف صراخ الأطفال والأرامل
- حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغت ميثاق الشرف العربى وجعلت مصر فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية
- هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام.. وعلينا أن نواجه أى شىء يهدف لتصفيتها
- الجيش انحاز للشعب ضد قوى الشر وواجهنا الإرهاب وسنظل نواجهه
- أطالب بإخراج المدنيين والأطفال من الصراع الغاشم والعودة للمفاوضات
- مصر تدعو المجتمع الدولى لدعم الشعب الفلسطينى
- السيسي لـ سوناك: جهودنا متواصلة للتهدئة.. ولا بد من حل عادل ومستدام للقضية وضمان إدخال المساعدات لـ«غزة»
دانا أبوشمسية مراسلة القناة بالقدس.. ثقة وقوة فى تغطية الأحداث
- «الوطن» تحتفى بـ«القاهرة الإخبارية» عاصمة الخبر التى باتت حديث العالم فى أقل من عام
- من القاهرة.. هنا غزة
- منى عوكل.. نبض «القاهرة» فى «المناطق الملتهبة» بقطاع غزة
- بشير جبر.. حضور قوى لرصد الاشتباكات الدامية بـ«ساحة القتال»
- أحمد سنجاب.. انفرادات حقيقية لنجم لامع فى سماء «لبنان»
- دانا أبوشمسية مراسلة القناة بالقدس.. ثقة وقوة فى تغطية الأحداث
- ولاء السلامين.. عيون راصدة على «جبل النار» فى «رام الله»
- إعلاميون وخبراء: نقلت الوضع فى غزة بمهنية وحياد وقدمت أداءً احترافياً ومهنياً يستحق الإشادة.. ونافست القنوات الكبرى التى تتباهى بعظمة مراسليها فى أنحاء العالم خاصة فلسطين
- عميد «إعلام عين شمس»: وُلدت عملاقة ونجحت فى فرض رؤيتها بالمنطقة.. وأداء مراسليها أكثر من رائع
- «الوطنية»: غلق باب الترشح غداً
- «عمال مصر» ينظم فعالية كبرى لدعم «السيسى» بـ«الأعلام والأغانى»
- حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه غدا.. و«زهران» يستعد لمؤتمر جماهيرى
- بدء تلقى الاعتراضات على المرشحين 17 أكتوبر.. وإعلان القائمة النهائية 9 نوفمبر
- 1385 شهيداً حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة
- «جوتيريش» يشكر مصر.. والدفاع المدنى: الاحتلال يرتكب جرائم إنسانية
الصفحة الثانية
- «السيسى»: مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة بفضل الله.. ولن نخذل الأمة العربية أبداً أو نسمح بتصفية القضية الفلسطينية
- الرئيس فى حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية: بلدنا محاطة بالتحديات على حدودها الشرقية والغربية والجنوبية وحكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغت ميثاق الشرف العربى وجعلت مصر فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية.. والأمم تصمد بقيادتها وشعبها معاً
- هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام وتهدف إلى تصعيد صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم.. وعلينا أن نواجه أى شىء يهدف لتصفيتها
- يتحتم علينا ألا نترك الأشقاء الفلسطينيين.. وأطالب بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم.. والجلوس على مائدة المفاوضات
-أوائل الأكاديمية والكليات العسكرية لـ«الوطن»: قادرون على الدفاع عن الأمن القومى المصرى.. وكل شبر فى أرض مصر «مُقدس»
- أول «الحربية»: الأرض «عِرض» والحفاظ عليها «واجب وطنى» وتم تأهيلنا لتنفيذ أى مهمة توكل إلينا فى أى ظروف.. وأول «البحرية»: الدراسة أصبحت «إلكترونية بالكامل»
- أول «العسكرية التكنولوجية»: تدربنا على أحدث الأسلحة والمعدات المنضمة للخدمة فى قواتنا المسلحة وقادرون على التطوير وإصلاح أية أعطال بالتشكيلات.. والأولى على تخصص العلاج الطبيعى بـ«الضباط الجامعيين»: حياتى تغيرت بالكامل عقب الدراسة بالكلية الحربية وأدعو الفتيات المتاح لهن الدراسة لنيل شرف الانضمام لقواتنا المسلحة
الصفحة الثالثة
- مدير الأكاديمية العسكرية: تطوير هائل فى «الكليات» لنخرّج ضابطاً مقاتلاً على أعلى مستوى
- الفريق أشرف سالم زاهر: الرئيس والقيادة العامة للقوات المسلحة حريصون على متابعة تأهيل الطلاب وفق أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى
- نائب مدير الأكاديمية للكلية الحربية: سننتقل للعاصمة الإدارية فى وقت لاحق
- اللواء محمد صلاح: اختبارات القبول بإدارات منفصلة بما يضمن «استحالة الوساطة»
- نائب المدير للكلية الجوية: زيادة الدراسة لـ4 سنوات.. ودراسة مدنية للطلبة
- اللواء طيار مدحت كامل: معايير صارمة لانتقاء المتقدمين
- نائب مدير الأكاديمية للكلية البحرية: طلابنا يشتركون فى التدريبات المشتركة
- اللواء بحرى أشرف المشرفى: وفرنا أحدث المحاكيات للتدريب عليها
- نائب مدير الأكاديمية للدفاع الجوى: أضفنا برامج الميكاترونيكس والحواسب
- اللواء إيهاب الفيومى: حريصون على مواصلة التطوير والتحديث
- مدير «الفنية العسكرية»: بدء الدراسة فى «هندسة الفضاء»
- اللواء دكتور إسماعيل كمال: سنطلق قمراً صناعياً تعليمياً
- مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: هدفنا تخريج ضابط قادر على التطوير والحفاظ على المعدات
- اللواء أكرم صلاح الدين: توفير المعامل والمعدات المطلوبة لتأهيل الطلبة
- مدير كلية الطب العسكرى: تخريج دفعتين هذا العام بعد تطبيق معايير «الأعلى للجامعات»
- اللواء طبيب أيمن شوقى: الطالب يتعلم على محاكيات 3 سنوات قبل التعامل مع المريض
الصفحة الرابعة
- من القاهرة.. هنا غزة
- «الوطن» تحتفى بـ«القاهرة الإخبارية».. عاصمة الخبر التى باتت حديث العالم فى أقل من عام
- ولاء السلامين.. عيون راصدة على «جبل النار»
- منى عوكل.. نبض «القاهرة» فى غزة «الملتهبة»
- دانا أبوشمسية.. ثقة وقوة فى رصد الأحداث
- بشير جبر.. حضور قوى فى «ساحة القتال»
- أحمد سنجاب.. نجم لامع فى سماء لبنان
الصفحة الخامسة
- إعلاميون: «القاهرة» نقلت الوضع فى غزة بمهنية وحياد وقدمت تغطية أكثر اتساعاً
- «الليثى»: القناة قدمت أداءً احترافياً ومهنياً يستحق الإشادة.. و«فايق»: لم تخلع رداء القومية العربية.. و«القرموطى»: تنطق بلغة إعلامية متوازنة وأمينة وفرضت نفسها على الساحة فى فترة قصيرة.. و«خير»: قدمت أداءً متميزاً يفوق تغطيتها لأحداث سابقة.. و«نهى»: تناولت الحدث بشكل معمق ولحظى ومن مختلف الزوايا
- خبراء: تفوقت على المنافسين.. وسياستها التحريرية تتسم بالمهنية والاحترافية
- «عبدالمجيد»: القناة أثبتت كفاءتها ولم تقع فى فخ التضليل.. و«يونس»: موضوعيتها ومهنيتها يجب أن تُدرس
- عميد «إعلام عين شمس»: «القناة» وُلدت عملاقة.. ونجحت فى فرض رؤيتها بالمنطقة
- د. هبة شاهين: أداء أكثر من رائع.. وجودة فى تغطية الأحداث الجارية على مدار الساعة
الصفحة السادسة
- «المنيا الجديدة».. أكبر تجمع عمرانى بمواصفات عالمية
- «عبدالعزيز»: المدينة استقبلت 100 ألف مواطن للإقامة بها خلال الأشهر الأولى من افتتاحها ومن المتوقع لها استيعاب 650 ألفاً بحلول عام 2050
- مساحتها 31 مليون متر وتضم مناطق خدمية وصناعية وسياحية وترفيهية ومساحات خضراء و57 مصنعاً أتاحت 1349 فرصة عمل
- «سند الخير» تشارك فى مبادرة تخفيض أسعار السلع بدءاً من الغد لمدة 6 أشهر
- «التنمية المحلية»: توفر مستلزمات الأسرة من السلع المخفضة بنسبة تصل لـ25%.. وحققت 375 مليون جنيه مبيعات منذ انطلاقها
- «التعليم العالى»: برامج متطورة بالجامعات الخاصة والأهلية لتلبية احتياجات السوق
- «عبدالغفار»: استيعاب الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا.. وزيادة رأسمال «البريطانية» 40 مليون دولار لدعم التوسع
- «الإسكان»: توطين التكنولوجيا الحديثة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف والتحلية
- «الجزار»: حريصون على تلبية احتياجات القطاع وربط أجهزة المدن الجديدة بمنظومة الشكاوى
الصفحة السابعة
- اتحاد نقابات «عمال مصر» ينظم فعالية كبرى لدعم «السيسى» بـ«الأعلام واللافتات والأغانى الوطنية»
- «جبران»: استمراره يعنى استكمال الإنجازات التى بدأها فى مختلف المجالات.. والجميع يلمس الأمن والاستقرار فى عهده
- حملة «السيسى» تستقبل وفوداً من الأحزاب والنقابات واتحاد الناشرين لإعلان تأييدهم للمرشح الرئاسى
- حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات
- «الوطنية»: غلق باب الترشح غداً وبدء تلقّى «الاعتراضات» 17 أكتوبر
- أمين «الشعب الجمهورى» بأسيوط: جلسات لشرح برنامج مرشحنا لتكوين ظهير شعبى له فى الاستحقاق الرئاسى.. و«زهران» يبحث مع وفد أوروبى الأوضاع فى غزة.. و«يمامة» يعلن ملامح برنامجه الانتخابى
- عضو «التنسيقية»: «المتحدة» تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين
- محمد عبدالعزيز: الانتخابات المقبلة تتوافر بها ضمانات للنزاهة أهمها الإشراف القضائى
- عقدنا مجموعة من الورش لرفع الوعى بأهمية المشاركة الشعبية.. ولا تشغلنى حملات التشكيك.. ويجب أن تكون الانتخابات مطابقة لكل المعايير الدولية
- أهم ضمانة لإجراء انتخابات ديمقراطية سليمة هى المشاركة الشعبية الواسعة لأنها تجعل الانتخابات منضبطة وتحمى إرادة الناخبين من خلال وجودهم أمام اللجان الانتخابية
الصفحة الثامنة
- الآباء والأبناء إيد واحدة فى «تراثنا»: إنها حقاً عائلة «منتجة» جداً
- «يا رب انصرهم».. نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الفلسطينى
- «يوسف» يحتفل بالمستطيل الأخضر: «بطّلت ألعب فى الشارع»
- «محلاها عيشة الفلاح».. رسالة حب من «محمد» على جدران المدارس
-«هياكل وفراخ وكبدة».. قطط «حديقة الحيوان» فى رقبة «أسماء»