اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي للمصريين: «احموا مصر»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي للمصريين: احموا مصر

- الرئيس يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

- بلدنا محاطة بالتحديات على حدودها والأمم تصمد بقيادتها وشعبها معاً

- موقفنا راسخ وثابت تجاه فلسطين حتى يتوقف صراخ الأطفال والأرامل

- حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغت ميثاق الشرف العربى وجعلت مصر فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية

- هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام.. وعلينا أن نواجه أى شىء يهدف لتصفيتها

- الجيش انحاز للشعب ضد قوى الشر وواجهنا الإرهاب وسنظل نواجهه

- أطالب بإخراج المدنيين والأطفال من الصراع الغاشم والعودة للمفاوضات

- مصر تدعو المجتمع الدولى لدعم الشعب الفلسطينى

- السيسي لـ سوناك: جهودنا متواصلة للتهدئة.. ولا بد من حل عادل ومستدام للقضية وضمان إدخال المساعدات لـ«غزة»

دانا أبوشمسية مراسلة القناة بالقدس.. ثقة وقوة فى تغطية الأحداث

- «الوطن» تحتفى بـ«القاهرة الإخبارية» عاصمة الخبر التى باتت حديث العالم فى أقل من عام

- من القاهرة.. هنا غزة

- منى عوكل.. نبض «القاهرة» فى «المناطق الملتهبة» بقطاع غزة

- بشير جبر.. حضور قوى لرصد الاشتباكات الدامية بـ«ساحة القتال»

- أحمد سنجاب.. انفرادات حقيقية لنجم لامع فى سماء «لبنان»

- دانا أبوشمسية مراسلة القناة بالقدس.. ثقة وقوة فى تغطية الأحداث

- ولاء السلامين.. عيون راصدة على «جبل النار» فى «رام الله»

- إعلاميون وخبراء: نقلت الوضع فى غزة بمهنية وحياد وقدمت أداءً احترافياً ومهنياً يستحق الإشادة.. ونافست القنوات الكبرى التى تتباهى بعظمة مراسليها فى أنحاء العالم خاصة فلسطين

- عميد «إعلام عين شمس»: وُلدت عملاقة ونجحت فى فرض رؤيتها بالمنطقة.. وأداء مراسليها أكثر من رائع

- «الوطنية»: غلق باب الترشح غداً

- «عمال مصر» ينظم فعالية كبرى لدعم «السيسى» بـ«الأعلام والأغانى»

- حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه غدا.. و«زهران» يستعد لمؤتمر جماهيرى

- بدء تلقى الاعتراضات على المرشحين 17 أكتوبر.. وإعلان القائمة النهائية 9 نوفمبر

- 1385 شهيداً حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة

- «جوتيريش» يشكر مصر.. والدفاع المدنى: الاحتلال يرتكب جرائم إنسانية

الصفحة الثانية

- «السيسى»: مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة بفضل الله.. ولن نخذل الأمة العربية أبداً أو نسمح بتصفية القضية الفلسطينية

- الرئيس فى حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية: بلدنا محاطة بالتحديات على حدودها الشرقية والغربية والجنوبية وحكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغت ميثاق الشرف العربى وجعلت مصر فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية.. والأمم تصمد بقيادتها وشعبها معاً

- هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام وتهدف إلى تصعيد صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم.. وعلينا أن نواجه أى شىء يهدف لتصفيتها

- يتحتم علينا ألا نترك الأشقاء الفلسطينيين.. وأطالب بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم.. والجلوس على مائدة المفاوضات

-أوائل الأكاديمية والكليات العسكرية لـ«الوطن»: قادرون على الدفاع عن الأمن القومى المصرى.. وكل شبر فى أرض مصر «مُقدس»

- أول «الحربية»: الأرض «عِرض» والحفاظ عليها «واجب وطنى» وتم تأهيلنا لتنفيذ أى مهمة توكل إلينا فى أى ظروف.. وأول «البحرية»: الدراسة أصبحت «إلكترونية بالكامل»

- أول «العسكرية التكنولوجية»: تدربنا على أحدث الأسلحة والمعدات المنضمة للخدمة فى قواتنا المسلحة وقادرون على التطوير وإصلاح أية أعطال بالتشكيلات.. والأولى على تخصص العلاج الطبيعى بـ«الضباط الجامعيين»: حياتى تغيرت بالكامل عقب الدراسة بالكلية الحربية وأدعو الفتيات المتاح لهن الدراسة لنيل شرف الانضمام لقواتنا المسلحة

الصفحة الثالثة

- مدير الأكاديمية العسكرية: تطوير هائل فى «الكليات» لنخرّج ضابطاً مقاتلاً على أعلى مستوى

- الفريق أشرف سالم زاهر: الرئيس والقيادة العامة للقوات المسلحة حريصون على متابعة تأهيل الطلاب وفق أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى

- نائب مدير الأكاديمية للكلية الحربية: سننتقل للعاصمة الإدارية فى وقت لاحق

- اللواء محمد صلاح: اختبارات القبول بإدارات منفصلة بما يضمن «استحالة الوساطة»

- نائب المدير للكلية الجوية: زيادة الدراسة لـ4 سنوات.. ودراسة مدنية للطلبة

- اللواء طيار مدحت كامل: معايير صارمة لانتقاء المتقدمين

- نائب مدير الأكاديمية للكلية البحرية: طلابنا يشتركون فى التدريبات المشتركة

- اللواء بحرى أشرف المشرفى: وفرنا أحدث المحاكيات للتدريب عليها

- نائب مدير الأكاديمية للدفاع الجوى: أضفنا برامج الميكاترونيكس والحواسب

- اللواء إيهاب الفيومى: حريصون على مواصلة التطوير والتحديث

- مدير «الفنية العسكرية»: بدء الدراسة فى «هندسة الفضاء»

- اللواء دكتور إسماعيل كمال: سنطلق قمراً صناعياً تعليمياً

- مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: هدفنا تخريج ضابط قادر على التطوير والحفاظ على المعدات

- اللواء أكرم صلاح الدين: توفير المعامل والمعدات المطلوبة لتأهيل الطلبة

- مدير كلية الطب العسكرى: تخريج دفعتين هذا العام بعد تطبيق معايير «الأعلى للجامعات»

- اللواء طبيب أيمن شوقى: الطالب يتعلم على محاكيات 3 سنوات قبل التعامل مع المريض

الصفحة الرابعة

- من القاهرة.. هنا غزة

- «الوطن» تحتفى بـ«القاهرة الإخبارية».. عاصمة الخبر التى باتت حديث العالم فى أقل من عام

- ولاء السلامين.. عيون راصدة على «جبل النار»

- منى عوكل.. نبض «القاهرة» فى غزة «الملتهبة»

- دانا أبوشمسية.. ثقة وقوة فى رصد الأحداث

- بشير جبر.. حضور قوى فى «ساحة القتال»

- أحمد سنجاب.. نجم لامع فى سماء لبنان

الصفحة الخامسة

- إعلاميون: «القاهرة» نقلت الوضع فى غزة بمهنية وحياد وقدمت تغطية أكثر اتساعاً

- «الليثى»: القناة قدمت أداءً احترافياً ومهنياً يستحق الإشادة.. و«فايق»: لم تخلع رداء القومية العربية.. و«القرموطى»: تنطق بلغة إعلامية متوازنة وأمينة وفرضت نفسها على الساحة فى فترة قصيرة.. و«خير»: قدمت أداءً متميزاً يفوق تغطيتها لأحداث سابقة.. و«نهى»: تناولت الحدث بشكل معمق ولحظى ومن مختلف الزوايا

- خبراء: تفوقت على المنافسين.. وسياستها التحريرية تتسم بالمهنية والاحترافية

- «عبدالمجيد»: القناة أثبتت كفاءتها ولم تقع فى فخ التضليل.. و«يونس»: موضوعيتها ومهنيتها يجب أن تُدرس

- عميد «إعلام عين شمس»: «القناة» وُلدت عملاقة.. ونجحت فى فرض رؤيتها بالمنطقة

- د. هبة شاهين: أداء أكثر من رائع.. وجودة فى تغطية الأحداث الجارية على مدار الساعة

الصفحة السادسة

- «المنيا الجديدة».. أكبر تجمع عمرانى بمواصفات عالمية

- «عبدالعزيز»: المدينة استقبلت 100 ألف مواطن للإقامة بها خلال الأشهر الأولى من افتتاحها ومن المتوقع لها استيعاب 650 ألفاً بحلول عام 2050

- مساحتها 31 مليون متر وتضم مناطق خدمية وصناعية وسياحية وترفيهية ومساحات خضراء و57 مصنعاً أتاحت 1349 فرصة عمل

- «سند الخير» تشارك فى مبادرة تخفيض أسعار السلع بدءاً من الغد لمدة 6 أشهر

- «التنمية المحلية»: توفر مستلزمات الأسرة من السلع المخفضة بنسبة تصل لـ25%.. وحققت 375 مليون جنيه مبيعات منذ انطلاقها

- «التعليم العالى»: برامج متطورة بالجامعات الخاصة والأهلية لتلبية احتياجات السوق

- «عبدالغفار»: استيعاب الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا.. وزيادة رأسمال «البريطانية» 40 مليون دولار لدعم التوسع

- «الإسكان»: توطين التكنولوجيا الحديثة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف والتحلية

- «الجزار»: حريصون على تلبية احتياجات القطاع وربط أجهزة المدن الجديدة بمنظومة الشكاوى

الصفحة السابعة

- اتحاد نقابات «عمال مصر» ينظم فعالية كبرى لدعم «السيسى» بـ«الأعلام واللافتات والأغانى الوطنية»

- «جبران»: استمراره يعنى استكمال الإنجازات التى بدأها فى مختلف المجالات.. والجميع يلمس الأمن والاستقرار فى عهده

- حملة «السيسى» تستقبل وفوداً من الأحزاب والنقابات واتحاد الناشرين لإعلان تأييدهم للمرشح الرئاسى

- حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات

- «الوطنية»: غلق باب الترشح غداً وبدء تلقّى «الاعتراضات» 17 أكتوبر

- أمين «الشعب الجمهورى» بأسيوط: جلسات لشرح برنامج مرشحنا لتكوين ظهير شعبى له فى الاستحقاق الرئاسى.. و«زهران» يبحث مع وفد أوروبى الأوضاع فى غزة.. و«يمامة» يعلن ملامح برنامجه الانتخابى

- عضو «التنسيقية»: «المتحدة» تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

- محمد عبدالعزيز: الانتخابات المقبلة تتوافر بها ضمانات للنزاهة أهمها الإشراف القضائى

- عقدنا مجموعة من الورش لرفع الوعى بأهمية المشاركة الشعبية.. ولا تشغلنى حملات التشكيك.. ويجب أن تكون الانتخابات مطابقة لكل المعايير الدولية

- أهم ضمانة لإجراء انتخابات ديمقراطية سليمة هى المشاركة الشعبية الواسعة لأنها تجعل الانتخابات منضبطة وتحمى إرادة الناخبين من خلال وجودهم أمام اللجان الانتخابية

الصفحة الثامنة

- الآباء والأبناء إيد واحدة فى «تراثنا»: إنها حقاً عائلة «منتجة» جداً

- «يا رب انصرهم».. نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الفلسطينى

- «يوسف» يحتفل بالمستطيل الأخضر: «بطّلت ألعب فى الشارع»

- «محلاها عيشة الفلاح».. رسالة حب من «محمد» على جدران المدارس

-«هياكل وفراخ وكبدة».. قطط «حديقة الحيوان» فى رقبة «أسماء»