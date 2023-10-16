أحمد موسى يفضح الإعلام الغربي وانحيازه لإسرائيل: تمثيل على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مَن يتاجر بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه عبر سنوات طويلة يحدث ذلك بدءا من انتفاضة الأقصى أو ما يسمى بالانتفاضة الأولى حتى الوصول إلى عام 2023.

تنظيم قمة إقليمية دولية

وأضاف موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر على مدار التاريخ ومواقفها ثابتة واضحة في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على حل القضية، مبينا أن مصر طرحت تنظيم قمة إقليمية دولية بشأن القضية الفلسطينية ستعقد يوم السبت المقبل، وهناك استجابة عالمية كبيرة لدعوة الرئيس السيسي.

وتابع أن هناك دولا عربية وغربية أعلنت المشاركة في القمة الإقليمية الدولية، موضحا أن عادة الدولة المصرية أن تتحمل المسؤولية ودعم القضية الفلسطينية، كما أن الإعلام المصري داعم كامل للأشقاء في فلسطين.

كما أن الإعلام الغربي «معادٍ ومنافق» بشأن تعامله في الأزمة الحالية والقضية الفلسطينية، قائلا: «إعلام سقط بالكامل رأسا على عقب في شرح الحقائق، وهو إعلام معادٍ، ولا ينقل الحقائق، ومن يوم 7 أكتوبر، والإعلام الغربي ينحاز للمنظمات الإرهابية والتحدث باسم الجماعة الإرهابية، ونشرها على أنها حقائق، هنا إحنا بنقول الحقيقة، الإعلام الغربي بداية من بي بي سي، التي قررت منع العاملين بها من دعم فلسطين، مع الحق لهم فقط في دعم الكيان الصهيوني، خاصة الشبكة العربية، على الصفحة الشخصية الخاصة بهم، والتهديد بالفصل من العمل حال دعم فلسطين، وأيضا بي بي سي الإنجليزية فهي داعمة طول الوقت للكيان الصهيوني.. هنا سقطت الأقنعة، وهي دي الحقيقية.. هدفهم التضليل، المهم لا يدعم أحد من داخل الصحيفة فلسطين».

عدم إظهار الحقيقة الكاملة

كما أكد أن «بي بي سي»، تتبنى روايات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وعدم إظهار الحقيقة الكاملة للدمار في قطاع غزة، قائلا: «لدرجة التمثيل على الهواء بشأن صواريخ غزة وما تسببه هذه الصواريخ من فزع وقلق، ثم نشر أكاذيب ثم الاعتذار، وهناك مظاهرات في دول غربية في ألمانيا وفرنسا لدعم إسرائيل.. كمان صحيفة الجارديان فصلت أحد الصحفيين، بعد عمل دام لمدة 40 عاما، بعد الحديث عن نتنياهو وإدانته وما يحدث في قطاع غزة».