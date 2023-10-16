خريطة الأمطار اليوم وغدا.. تسقط على 7 محافظات وسحب كثيفة على وجه بحري

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم وغدًا، مشيرة إلى أنه يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

خريطة سقوط الأمطار

وكشفت «الأرصاد» في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن توقعاتها بشأن أماكن سقوط الأمطار، إذ أظهرت آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية، تكوّن السحب على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

وعن الأماكن المتوقعة لسقوط الأمطار فإنها تشمل محافظات: «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، مطروح، بورسعيد، دمياط»، وذلك بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وغدًا.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 21 درجة مئوية.