ضبط 59 مخالفة متنوعة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن المديرية شنت حملات مكبرة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن ضبط 59 مخالفة متنوعة وإنذار في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، على أسواق ومخابز مركز المنصورة ودكرنس وأجا وميت سلسيل.

مخالفات في الأسواق والمخابز

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 48 مخالفة كالآتي:

- 19 مخالفة نقص وزن

- 2 مخالفة انتهاء من الإنتاج

- 12 مخالفة مواصفات

- 8 مخالفات تصرف بعدد 45 شيكارة

- 6 مخالفات عدم وجود سجل

- 1 مخالفة عدم نظافة أدوات العجين.

وفي الأسواق قامت الحملات بتحرير 11 محضرا:

- 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محضران مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- محضران سلع مجهولة المصدر.

- محضر تجميع سلع مدعمة.

- 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تمويني.