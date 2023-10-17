المكفوفون يحتفلون باليوم العالمي للعصا البيضاء بأسوان.. بالتحطيب والمزمار

نظمت مجموعة من المكفوفين في مدينة أسوان احتفالية فريدة من نوعها، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء شملت الاحتفالية فقرات متنوعة تعبّر عن قدرات المكفوفين وتعزز وعي المجتمع تجاه حقوقهم.

وتضمنت الاحتفالية فقرات للمكفوفين وهم يستخدمون العصا البيضاء، حيث قدموا عرضًا مميزًا لمهاراتهم في تحطيب العصا على أنغام المزمار البلدي والإنشاد. وكانت هذه الفقرة تعبّر عن استقلالية الكفيف وقدرته على التغلب على التحديات اليومية بواسطة العصا البيضاء.

برقية دعم للمرشح عبد الفتاح السيسي

وفي إطار الاحتفالية، قام المشاركون المكفوفون بإرسال برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي لتأييد ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية كتبت البرقية بنظام برايل تأكيدا لدعم المكفوفين وذوي الهمم لترشيح الرئيس السيسي، وذلك في يومهم العالمي، نظرًا للاهتمام الذي يوليه الرئيس لشؤونهم وحقوقهم.

اهتمام كبير من الدولة بحقوق المكفوفين وذوي الهمم

وأكد شاذلي السني، أحد المشرفين على تنظيم الاحتفالية، أنه تم تنظيمها في وقت يتزامن مع الاحتفالات العالمية بالعصا البيضاء، والتي تقام سنويًا في هذا التوقيت لتسليط الضوء على حقوق المكفوفين وتعزيز الوعي بتلك الحقوق مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للأشخاص المكفوفين وتقدم لهم الدعم اللازم.

تضمنت الاحتفالية أيضًا فقرات متنوعة من الإنشاد الديني والعزف والغناء، بهدف إبراز مواهب المكفوفين وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن. وقدم المكفوفون عرضًا مميزًا للعبة التحطيب، وهم يستخدمون العصا البيضاء للتلاعب بالكرة على إيقاع المزمار.