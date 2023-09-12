«فوي فوي فوي» يرصد معاناة المكفوفين بطريقة كوميدية ساخرة

تستعد دور العرض المصرية والعربية لاستقبال الفيلم السينمائي الجديد فوي فوي فوي، والذي من المقرر طرحه غدًا، بعدما انطلق عرضه الخاص في أحد المولات التجارية بالقاهرة بحضور صنّاعه وأبطاله.

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

«Voy Voy Voy» هو أول فيلم مصري وعربي يتطرق إلى مشاكل ومعاناة المكفوفين الذي يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، وكان أول تقديم له خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث عقد مؤتمر صحفي لأبطاله والمخرج للكشف عن تفاصيله.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وحنان يوسف، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، وإنتاج Film clinic محمد حفظي وVox cinema وimagination Abu Dhabi.

تفاصيل تصوير فيلم فوي فوي فوي

وجرى تصويره في 3 دول بين إفريقيا وآسيا وأوروبا في مدن القاهرة بمصر وبيروت عاصمة لبنان وبوخارست عاصمة رومانيا، ويروي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويقرر الهجرة لخارج مصر بالتحايل على المسؤولين والتظاهر بكونه كفيفا.