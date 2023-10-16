خطوات الحصول على التذاكر من ماكينات TVM بالمترو.. إليك الطريقة بالفيديو

تسعى وزارة النقل دائما لمواكبة التطور التكنولوجي والتسهيل على جمهور المواطنين من مستقلي وسائل النقل المختلفة الخاصة بها سواء كان ذلك على مستوى المترو أو القطارات أو القطار الكهربائي الخفيف وأتوبيسات النقل البري، ومنذ عدة سنوات استحدثت وزارة النقل T.V.M لاستخراج تذاكر المترو دون حاجة للوقوف والانتظام أمام شبابيك التذاكر.

أماكن تواجد ماكينات TVM بمحطات المترو

وتوجد ماكينات TVM بمحطات مترو الأنفاق، وخاصة المرحلة الرابعة من الخط الثالث من محطة هارون حتى محطة عدلي منصور، وهي لن تلغى وجود شبابيك حجز التذاكر بالمحطات بل تعمل إلى جانبها للتسهيل على المواطنين، وتقبل التعامل بالعملات الورقية والمعدنية والبطاقات الائتمانية البنكية، ويمكن من خلالها شراء التذاكر وشحن الكارت الذكي المستخدم كمحفظة نقدية لاستقلال خطوط المترو.

خطوات استخدام ماكينات TVM لشراء تذاكر المترو

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خطوات استخدام ماكينات TVM لشراء تذاكر المترو، والتي جاءت على النحو التالي من خلال مقطع فيديو استعرضة الوزارة عبر صفحتها لإفادة المواطنين:

- يتوجه الراكب إلى ماكينات TVM بمحطة المترو.

- اختار خانة التذاكر.

- اضغط على زر «تأكيد بداية من محطة القيام».

- اختار محطة الوصول.

- اضغط على زر تأكيد.

- اختار عدد التذاكر التي ترغب في شرائها.

- اضغط على زر إجمالي التكلفة.

- سدد التكلفة في خانة الدفع.

- قم بسحب التذاكر.

زيادة ماكينات TVM لشراء تذاكر المترو

ولا يختلف سعر تذكرة المترو في الماكينة عن سعرها في شباك التذاكر، وتقبل ماكينات TVM الدفع بالفيزا والعملات الورقية والمعدنية.

وتعمل وزارة النقل على أن تغطي ماكينات TVM كافة محطات خطوط المترو الثلاثة خلال الفترة القادمة، للتسهيل على المواطنين.