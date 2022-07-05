توفير ماكينات «TVM» بمحطات القطار الكهربائي لاستخراج التذاكر إلكترونيًا

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إتاحة ماكينات «TVM» بمحطات القطار الكهربائي الخفيف لاستخراج التذاكر إلكترونيا، لافتا إلى أن القطار الكهربائي يعمل بصورة منتظمة في ثان أيام تشغيله، وأن المشروع يقل ما يقرب من مليون راكب، حيث أن السرعة التصميمية له 120 كم / الساعة.

القطار الكهربائي يُنفذ على 3 مراحل

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يتم تنفيذه على 3 مراحل، بطول يمتد إلى 103 كم ويشمل 19 محطة، مشيرا إلى افتتاح المرحلة الأولى من المشروع الأحد الماضي، بطول 70 كم، وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم، وبعدد 4 محطات، والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، موضحا أنه يوفر الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا.

القطار الكهربائي مكون من 6 عربات

وأوضح وزير النقل، أن القطار الكهربائي يتكون من 6 عربات، حيث تم توريد 22 قطارا كهربائيا بتكلفة 227 مليون دولار، مؤكدا أن زمن التقاطر بين القطارات 2.5 دقيقة، علاوة على وجود ورشة صيانة بمحطة بدر بمساحة 80 فدان وتشمل 26 مبني، منوها إلى وجود كاميرات مراقبة داخل عربات القطار الكهربائي لضبط السلوكيات الخارجة عن المألوف.

القطار الكهربائي يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور

وأشار الوزير، إلى أن القطار الكهربائي يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، ويتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله خدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية»، بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتي تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثماري للمشروع.