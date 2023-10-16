«الاتحاد الديمقراطي»: دعوة الرئيس لعقد قمة القاهرة للسلام قرار تاريخي لمصر

أكد حزب الاتحاد الديمقراطي أن دعوة مصر لعقد «قمة القاهرة للسلام 2023» السبت المقبل، يؤكد أن القضية الفلسطينية في قلب مصر والمصريين، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية تهتم بشكل كبير بما يدور في الأراضي الفلسطينية، خاصة المواطنين الأبرياء في غزة.

وأضاف حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، أن دعوة الرئيس السيسي لعقد «قمة القاهرة للسلام 2023» قرار تاريخي لمصر، كما يدعم الحزب قرار الرئيس برفض الدولة المصرية خروج الرعايا الأجانب من غزة إلا بعد اشتراطها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما يؤكد الدور الدولي الذي تلعبه مصر على الساحة.

مصر تلعب دورًا حيويًا ولها مكانة دولية

وأضاف رئيس الحزب أن مصر تلعب دورًا حيويًا ولها مكانة دولية تؤكد أنها دولة ريادية وأن القضية الفلسطينية والقضايا العربية على أولوياتها، وأن التاريخ شاهد على ما دفعته مصر، وما زالت تدفع من أمنها واستقرارها على حساب القضية الفلسطينية.

الحزب يشيد بتحركات الرئيس السيسي لصد الظلم عن الشعب الفلسطيني

ويثمِّن الحزب تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل صد الظلم عن الشعب الفلسطيني في غزة، وأن الحزب يدين دائمًا استباحة الكيان الصهيوني للمدنيين العزل من النساء والأطفال، وأبدى «ترك» أُمنياته بأن تنجح قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس.