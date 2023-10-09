رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل تطوير منطقة الصيادين في دمياط.. من عشش غير آدمية لعمارات حضارية

كتب:

مني عبدالله
04:02 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
منطقة الصيادين

منطقة الصيادين

تحولت منطقة الصيادين بمدينة رأس البر بدمياط من منطقة عشوائية وعشش لا تصلح للحياة إلى منطقة حضارية ونموذج يحتذى به في القضاء على العشوائيات، لتكون من أهم الإنجازات والمشروعات التي تمت خلال السنوات الماضية.

مشروع تطوير شمال وجنوب منطقة الصيادين

يعتبر مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، ويوفر المشروع حوالي 250 وحدة سكنية كاملة المرافق «العمارات مكونة من دور أرضي + 4 أدوار متكررة»، كسكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة.

وجرى تسليم 250 وحدة سكنية كبديل عن العشش الموجودة بالمنطقة، بالإضافة إلى تطوير المنطقة بالكامل إذ جرى تشجير وتطوير الأرض المحيطة بالعمارات لتصبح منتزه على ضفاف نهر النيل وجرى تطوير منازل مدينة عزبة البرج على الناحية الأخرى من نهر النيل لتكون مدنًا ملونة وتظهر بمظهر جمالي وحضاري حتى يكتمل الشكل النهائي لتطوير المنطقة لتصبح لوحة جمالية وسط نهر النيل والمراكب في منطقة الصيادين والمدينة الملونة بعزبة البرج.

وجرى إنجاز مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين وافتتاحه في وقت ليس ببعيد  تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتنمية وتطوير مدينة رأس البر.

اقرأ المزيد:

إنجازات 10 سنوات.. دعم غير مسبوق للاجئين في عهد الرئيس السيسي

حملة «كن مع الوطن» بإيطاليا: نستهدف عرض أفلام وثائقية عن إنجازات الرئيس السيسي

إقبال بالمنوفية على تأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي: إنجازات تتحدث عن نفسها

 رئيس «الكيانات المصرية في أوروبا»: إنجازات الرئيس السيسي ملموسة في مصر

10 سنوات إنجازات.. 12 مزايدة عالمية للبحث عن البترول في عهد الرئيس السيسي

إنجازات 10 سنوات.. مصر دون غارمات بدعم الرئيس السيسي