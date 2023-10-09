تفاصيل تطوير منطقة الصيادين في دمياط.. من عشش غير آدمية لعمارات حضارية

تحولت منطقة الصيادين بمدينة رأس البر بدمياط من منطقة عشوائية وعشش لا تصلح للحياة إلى منطقة حضارية ونموذج يحتذى به في القضاء على العشوائيات، لتكون من أهم الإنجازات والمشروعات التي تمت خلال السنوات الماضية.

مشروع تطوير شمال وجنوب منطقة الصيادين

يعتبر مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، ويوفر المشروع حوالي 250 وحدة سكنية كاملة المرافق «العمارات مكونة من دور أرضي + 4 أدوار متكررة»، كسكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة.

وجرى تسليم 250 وحدة سكنية كبديل عن العشش الموجودة بالمنطقة، بالإضافة إلى تطوير المنطقة بالكامل إذ جرى تشجير وتطوير الأرض المحيطة بالعمارات لتصبح منتزه على ضفاف نهر النيل وجرى تطوير منازل مدينة عزبة البرج على الناحية الأخرى من نهر النيل لتكون مدنًا ملونة وتظهر بمظهر جمالي وحضاري حتى يكتمل الشكل النهائي لتطوير المنطقة لتصبح لوحة جمالية وسط نهر النيل والمراكب في منطقة الصيادين والمدينة الملونة بعزبة البرج.

وجرى إنجاز مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين وافتتاحه في وقت ليس ببعيد تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتنمية وتطوير مدينة رأس البر.