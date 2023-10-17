زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

شهدت 3 دول بينها الجزائر، خلال الساعات القليلة الماضية، هزات أرضية وزلزال تراوحت قوتها بين 3.3 و6.4 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات او أضرار.

ضربت هزة أرضية ضربت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، الأرجنتين، بعمق170 كيلومترا، وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الامريكية، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 81 كيلومترا شمال بارانكاس.

وكانت مركز رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي، قدر قوة الهزة بـ4 درجات على مقياس ريختر، ضربت ميندوزا بالأرجنتين، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 80 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من بارانكاس.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت ميندوزا بالأرجنتين، على مسافة 164 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة تالكا بتشيلي.

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ألاسكا.. عمقه 187 كيلومترا

وضرب زلزال قوي، بلغت شدته، 6.4 درجة على مقياس ريختر، ألاسكا الأمريكية، بعمق 187 كيلومترا، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، إن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 65 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي مدينة أداك بولاية ألاسكا.

بؤرة هزة الجزائر على مسافة 6 كيلومترات جنوب غرب العفرون

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، شمال الجزائر، على مسافة 6 كيلومترات جنوب غرب العفرون إحدى بلديات ولاية البليدة، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني.