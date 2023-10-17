أسعار الماشية في سوق الثلاثاء بالأقصر.. إقبال ملحوظ قبل الشتاء

شهد سوق الثلاثاء للمواشي في الأقصر، تباينا في الأسعار، إذ بلغ سعر الكيلو القائم 240 جنيها، و135 جنيها للكيلو الحي أو النفس، وسط إقبال كبير على حركة البيع والشراء تزامنا مع اقتراب بدء الموسم الشتوي.

الاستعداد لبدء الموسم الشتوي

وأوضح محمد بسطاوي، تاجر ماشية بالأقصر، أن سوق الثلاثاء للمواشي هو أكبر الأسواق، فهو سوق البرين الشرقي والغربي، ويشهد إقبالا كبيرا من التجار والجزارين استعدادا لبدء الموسم الشتوي الذي تزداد فيه عملية بيع اللحوم.

أعلى سعر للعجول

وأشار محمود القرش، تاجر مواشي، إلى أن أكبر وأغلى عجل اليوم بلغ وزنه قائم حوالي 350 كيلوجراما، وبلغ سعره قرابة 85 ألف جنيه، مؤكدا أن الأسعار متوسطة فكل سوق وله ظروفه، وحسب الموسم، فنحن الآن بصدد الموسم الشتوي والذي تزداد فيه عمليات البيع والشراء، لأن هناك إقبال كبير من الأهالي على شراء اللحوم في الشتاء.

انخفاض أسعار القاني

وأكد رضوان النجار، تاجر مواشي، أن أسعار العجول البقري مرتفعة نسبيا بسوق الثلاثاء للمواشي بالأقصر، مقارنة بأسعار الأبقار الوالد والعشر، والجاموس، كما تشهد المواشي القاني مثل العجول الصغيرة والشبيب ارتفاعا ملحوظا نتيجة إقبال التجار على الشراء للتربية، فيما انخفضت أسعار الأغنام بشكل عام.