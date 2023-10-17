«الجيل» يستقبل وفدا من «التنسيقية» لاستعراض الملفات المهمة اقتصاديا واجتماعيا

استقبل حزب الجيل الديمقراطي، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، لعرض رؤيته في الملفات والقضايا التي تهم الشارع المصري اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

كلمة رئيس حزب الجيل

وفي مستهل كلمته، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أنّ الحزب أعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة بتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال الانجازات التي تحققت خلال عهده في شتي المجالات.

وأكد الشهابي، أهمية استكمال مشروع حياة كريمة، وهو مشروع قومي يهدف إلى تنمية الإنسان المصري في المقام الأول، وتنمية البنية التحتية الأساسية للريف المصري، موضحا أنّ تأييد ترشيح السيسي لفترة جديدة نابع من يقين لدى جموع قيادات وأعضاء الحزب.

حضور اللقاء

حضر اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أكمل نجاتي والنائب محمد السباعي أعضاء مجلس الشيوخ، ومحمد سيف الله، نيفين اسكندر، ومارك مجدي.

ومن حزب الجيل الديمقراطي، اللواء دكتور حمدي عبد اللطيف الأمين العام، محمد القاضي، عبدالصمد سليمان نواب رئيس الحزب، مشيرة حسين، مصطفى الشهابي، محمود عز، كريم عادل الامناء المساعدين، احمد محسن قاسم امين التنظيم، عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة، ريم القاضي رئيس لجنة الاستثمار، نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية، مهاب سامي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، د. سامح كامل رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ماجد سامي أمين شئون العضويه، أحمد أبو الخير مساعد رئيس اللجنة الاقتصادية، حسن هجرس امين محافظة الدقهلية، محمد هنداوي مساعد أمين الاعلام، نسمة حمدي عبداللطيف مساعد أمين الاعلام، محمد طه الحوشي مساعد أمين الشباب، احمد عبد القادر رئيس قطاع شمال الجيزة، عبد الرحمن بدوي رئيس لجنة المحليات، انور محمد، حبيبة طلعت أعضاء الأمانة العامة وعددا من قيادات وأعضاء الأمانة العامة بالحزب.