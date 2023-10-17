وكيل «الشؤون العربية» بالنواب: إسرائيل تجوع شعب كامل على مدار 9 أيام متتالية

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن ما يحدث من إسرائيل الآن من تجويع شعب كامل على مدار 9 أيام، وقطع الكهرباء والمياه والإنترنت وجميع المرافق عنها، وعزلهم عن العالم في محاولة لا آدمية ولا إنسانية هي جريمة حرب حقيقية.

محسب: يجب على دول الوطن العربي دعم القضية الفلسطينية

وأضاف محسب في تصريحات لـ«الوطن» بأن جرائم الحرب تتمثل في التعامل في قضية ما من حيث الدين أو النوع أو العرق، فنحن أمام جريمة حرب حقيقية، داعيا الوطن العربي بالكامل بالتعاون مع القضية بشكل إيجابي أكثر من ذلك.

وأكد أن المؤتمر الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يوم السبت المقبل، يجب أن يتطرق للإجابة عن سؤال ماذا سوف تفعل الدول العربية، خاصة وأن بعضها لديه علاقات قوية جدا بالغرب، وعلاقات اقتصادية وأخرى مبنية على المصلحة الكبيرة مع أمريكا وفرنسا والدول التي ترعى هذه الآلية، فلا بد أن نستثمر هذه العلاقات للأشقاء العرب، للخروج بتوصيات حقيقية حول ماذا سنفعل؟.