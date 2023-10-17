معرض لتوزيع الملابس على 450 أسرة من الأولى بالرعاية في 4 قرى بالغربية

نظمت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة على 450 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأولى بالرعاية، وذلك بقرى كفور بلشاي وكفر القصار وقرية كفر الشيخ علي وعزبة كازولة بمركز كفرالزيات في محافظة الغربية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناه عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

دور الجمعيات الأهلية

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الملابس الجديده على الأيتام والأولى بالرعاية جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة.