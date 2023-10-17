أستاذ في العلوم السياسية: إسرائيل تطيل الحرب لعدم قدرتها على ادعاء النصر (فيديو)

قال الدكتور بلال الشوبكي أستاذ العلوم السياسية، إنّ إسرائيل تثبت ضعفها الآن أكثر مما تثبت قوتها، حيث تؤكد عجزها عن تحقيق أي أهداف عسكرية.

إسرائيل تتصرف بمنطق العصابات

وأضاف الشوبكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «إسرائيل تتصرف بمنطق العصابات، وتمديد أمر الحرب حتى هذه اللحظة سببه أن إسرائيل ليست قادرة على إدعاء النصر في أي مسألة، ولم تستطع الكشف عن أماكن وجود الأسرى أو اغتيال شخصيات عسكرية من كتائب القسام أو تحرك أي ملف من الملفات العالقة».

ما يحدث ليس بسلوك جديد على إسرائيل

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «ما يحدث ليس بسلوك جديد على إسرائيل، حيث تتبع أسلوب العقاب الجماعي، والهدف منه إفقاد المقاومة الفلسطينية الحاضنة الجماهيرية على المدى البعيد، حيث تأمل من مثل هذه الاعتداءات أن يصبح لدى الشارع الفلسطيني شريحة واسعة متذمرة تخاف من أعمال المقاومة، وهذا الأمر مارسته إسرائيل كثيرا ضد الفلسطينيين والشعب اللبناني حيث دمرت البنية التحتية واستهدفت المدنيين في عام 2006 حتى تتشكل بيئة جماهيرية ضاغطة على فصائل المقاومة الفلسطينية والعربية».