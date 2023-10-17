رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مصر أكتوبر» ينظم ندوة توعوية عن سرطان الثدي والصحة النفسية في الإسكندرية

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:23 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر في الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، ندوة توعوية صحية تحت بعنوان «الوقاية خير من العلاج»، في مقر الحزب بالمحافظة، تحت إشراف مروة حافظ، أمينة أمانة المرأة بالمحافظة، وذلك في إطار اليوم العالمي لسرطان الثدي واليوم العالمي للصحة النفسية.

ندوة للتوعية بمحاربة مرض السرطان 

وقدّمت الندوة التوعوية، الدعم النفسي لمحاربات المرض والتوعية عن أهمية الكشف المبكر، بمشاركة نخبة من المتخصصين والإستشارين.

وتهدف الندوة، إلى دعم الصحة النفسية والتخلص من الضغوطات النفسية لدى محاربات مرض السرطان وذويهم وذلك لأهمية الدعم الكافي لجميع محاربات سرطان الثدي لتجاوز هذه المحنة وإتاحة رحلة علاج آمنة.

من جانبها، تحدّثت الدكتورة سوزان السعيد، عن التغذية السليمة كدرع للوقاية والحد من الإصابة بسرطان الثدي، كما قدّمت الدكتورة ياسمين لبيب، نصائح توعوية عن أهمية الكشف المبكر.

كما تحدثت المهندسة نادين سعيد، عن الهندسة الطبية ودورها في الحفاظ على الأرواح، ولفتت الدكتورة فاتن الصاوي، عن الصحة النفسية أثناء العلاج وأنّها لا تقل أهمية عن الغذاء والعلاج الدوائي.

اقرأ المزيد:

حكاية لغة خدعت بها مصر إسرائيل في حرب أكتوبر.. «بالنوبي الفصيح»

مصر أكتوبر: قمة القاهرة للسلام تؤكد أن فلسطين هى قضية مصر الأولى

«مصر أكتوبر» يعقد اجتماعا لمناقشة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

«مصر أكتوبر» ينظم ندوات توعوية بصحة المرأة.. ويطلق حملة «صوتك أمانة»

حزب مصر أكتوبر يدين الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين: تخالف القوانين الدولية

حزب مصر أكتوبر: الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم إبادة وحشية في غزة

«مصر أكتوبر» بالإسكندرية يشارك في حملة تبرع بالدم تضامنا مع الفلسطينيين