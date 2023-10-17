«مصر أكتوبر» ينظم ندوة توعوية عن سرطان الثدي والصحة النفسية في الإسكندرية

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر في الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، ندوة توعوية صحية تحت بعنوان «الوقاية خير من العلاج»، في مقر الحزب بالمحافظة، تحت إشراف مروة حافظ، أمينة أمانة المرأة بالمحافظة، وذلك في إطار اليوم العالمي لسرطان الثدي واليوم العالمي للصحة النفسية.

ندوة للتوعية بمحاربة مرض السرطان

وقدّمت الندوة التوعوية، الدعم النفسي لمحاربات المرض والتوعية عن أهمية الكشف المبكر، بمشاركة نخبة من المتخصصين والإستشارين.

وتهدف الندوة، إلى دعم الصحة النفسية والتخلص من الضغوطات النفسية لدى محاربات مرض السرطان وذويهم وذلك لأهمية الدعم الكافي لجميع محاربات سرطان الثدي لتجاوز هذه المحنة وإتاحة رحلة علاج آمنة.

من جانبها، تحدّثت الدكتورة سوزان السعيد، عن التغذية السليمة كدرع للوقاية والحد من الإصابة بسرطان الثدي، كما قدّمت الدكتورة ياسمين لبيب، نصائح توعوية عن أهمية الكشف المبكر.

كما تحدثت المهندسة نادين سعيد، عن الهندسة الطبية ودورها في الحفاظ على الأرواح، ولفتت الدكتورة فاتن الصاوي، عن الصحة النفسية أثناء العلاج وأنّها لا تقل أهمية عن الغذاء والعلاج الدوائي.