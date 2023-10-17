«بيطري القاهرة»: ضبط طن وربع لحوم منتهية الصلاحية

شنّت مديرية الطب البيطري في القاهرة، حملات لضبط الأسواق ومراجعة محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها، والتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق.

وأسفرت الحملات التي استهدفت عدّة أحياء في محافظة القاهرة، عن تحرير 8 محاضر وضبط طن و262 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، والمضبوطات عبارة عن 150 كيلوجراما مصنعات لحوم، و188 كيلوجراما مقطعات دواجن غير صالحة، و150 كيلوجراما لحوم حمراء غير صالحة، و188 كيلوجراما لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتواصل مديرية الطب البيطري في القاهرة، عقد ندوات إرشادية تستهدف المواطنين وتحديدا السيدات والطلاب، بشأن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومنها إنفلونزا الطيور، كأحد أهم الأمراض المشتركة، وتعريفه بخطورة الإصابة به، ومصادر العدوى، وطرق انتقال العدوى، وأعراض المرض في الدواجن، وأعراض المرض في الإنسان، ووسائل الوقاية والسيطرة على المرض.

الوقاية من الأمراض

وقدّمت المديرية نصائح وإرشادات للأطفال للوقاية من مرض إنفلونزا الطيور، وأهمية شراء الدواجن المذبوحة داخل المجازر المرخصة.