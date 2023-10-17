«تجميل القاهرة» تدفع بـ23 معدة لرفع المخلفات من طريق مدينة السلام

أعلنت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، الدفع بفرق العمل و3 لوادر و3 حفارات وبلدوزرين و15 سيارة قلاب كبير لرفع التراكمات والمخلفات وتسوية وتمهيد الأرض وتحسين الموقع العام بطول الطريق بمدينة السلام بشرق القاهرة، حتى حدود المحافظة مع القليوبية، ضمن خطط الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتحسين الموقع العام بمختلف أرجاء القاهرة.

استعادة المظهر الحضاري

أشارت هيئة النظافة إلى استمرار العمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين القاهرة، والمتابعة الميدانية من قبل اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، والمهندسة رحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية، والعمل على تحسين الموقع العام بطول الطريق بمدينة السلام حتى حدود القاهرة مع القليوبية.

إزالة مخلفات الهدم

وفى سياق متصل، واصلت هيئة النظافة بالقاهرة، الدفع بفرق العمل بسيارات ومعدات الهيئة لرفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجوده بمنطقة محور الشهيد ومدخل المقطم.