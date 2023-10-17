رانيا محمود ياسين: نبرة صوت والدي لا يمكن تقليدها على الشاشة

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها ضد فكرة تجسيد سيرة والدها الفنان الراحل محمود ياسين في عمل درامي وذلك احتراما له ولمكانته الفنية الكبيرة التي كان يحتفظ بها.

رانيا محمود ياسين تكشف فكرة تجسيد السيرة الذاتية لوالدها

وأضافت رانيا محمود ياسين لـ«الوطن»: «دوما الأعمال الفنية التي تقدم لشخصيات حقيقة تأتي بالسلب على مقدمها وأحيانا على الشخصية المقدمة، ولذلك أعفي أي فنان من تقديم سيرة والدي خاصة أنه كان له نبرة صوت خاصة لا يمكن القيام بها، وقدرات فنية مختلفة عن أي فنان آخر، ونحن أسرة لا تحبذ أن يقدم أحد سيرته الفنية».

تابعت: «والدي لم يحبذ في حياته أن يكون له سيرة ذاتية، كما أنه لم يدون قصة حياته».

يذكر أن المسرح القومي تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

احتفالية تكريم اسم محمود ياسين

وأقيمت احتفالية منذ أيام لتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين وعرض أثناء برنامج الحفل، فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين وذلك بحضور عمرو محمود ياسين ورانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض