موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 بمحافظة الفيوم والأوراق المطلوبة

يترقب آلاف طلاب وطالبات الثانوية العامة موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة الفيوم؛ ليتمكنوا من تفعيله وتسجيل البيانات الخاصة بهم عليه، حتى يبدأوا استخدامه في الدراسة واستخدام بنك المعرفة، والمنصات الرقمية المختلفة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد تسليمه، والأوراق المطلوب تقديمها للحصول عليه، والرسوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة الفيوم، والأوراق المطلوبة، والرسوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرّائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024

وبحسب مديريات التربية والتعليم، فإنّ من المتوقع أن يكون موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة الفيوم، وباقي المحافظات مطلع نوفمبر المقبل، أي بعد ما يقرب من أسبوعين، فور توزيعه من الوزارة على مختلف المديريات بجميع المحافظات والتي تتولى توزيعه على الإدارات التعليمية، لتسليمه إلى المدارس تمهيدًا لمنحه للطلاب بعد قيامهم بسداد قيمة التأمين.

الأوراق المطلوبة للحصول على تابلت المدارس

وحددت مديرية التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت الثانوية العامة 2024 والتي تضمنت الآتي:

- أصل وصورتين إيصال تأمين التابلت عقب سدادها في مكتب البريد وقيمتها 105 جنيهات.

- صورة شهادة ميلاد مميكنة للطالب.

- صورة الرقم القومي لولي الأمر.

- إقرار استلام التابلت، وصورة منه بعد توقيع ولي الأمر عليه.

مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024

ويتساءل عشرات الطلاب عن مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024، وهو ما أوضحته مديريات التربية والتعليم حيث إنّه يتميز بالآتي:

- يعمل بشريحة اتصال «نانو» وبنظام تشغيل أندرويد.

- تبلغ ذاكرة التخزين به نحو 32 جيجا بايت، ورامات 3 جيجا، وبه مخرج لإضافة كارت ميموري.

- يتميز باحتوائه كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مزودة بتنقية الذكاء الاصطناعي.

- يمنح التابلت للطلاب بعد عمل التحديثات اللازمة، وتسجيل الدخول على سيستم الوزارة، وبنك المعرفة، والمحتوى والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.