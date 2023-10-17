«مستقبل وطن» بالجيزة يفتتح معرض الأسرة المصرية لبيع المستلزمات المنزلية

استقبلت قرية كفر حكيم بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة، أحدث نسخ معارض «الأسرة المصرية» لبيع مستلزمات المنزل المصري والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 40%؜، والتي تنظمها أمانة المشروعات بالمحافظة بقيادة النائب عمرو حسين هندي، وبإشراف المهندس ناجي فتحي، الأمين المساعد لأمانة المشروعات بالمحافظة، ومتابعة جهاز تنمية المشروعات في ضوء بروتوكول التعاون بين الحزب والجهاز.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

وقال المستشار علاء المكاوي، أمين حزب مستقبل وطن بمركز كرداسة، إنه في إطار الخدمات المجتمعية التي يقدمها الحزب لأهالي قرى مركز كرداسة برعاية النائب خالد طايع أمين مساعد الحزب بالجيزة، والنائبة هند رشاد أمينة إعلام المحافظة، تم افتتاح نسخة جديدة من معارض «الأسرة المصرية» بقرية كفر حكيم وسجلت إقبالًا كبيرًا من الأهالي في ظل الأسعار المخفضة للمعروضات التي شملت كل احتياجات المنزل المصري فضلًا عن مستلزمات المدارس.

حزب مستقبل وطن

وأشار أمين الحزب بالمركز، إلى أنه شارك في الأعمال التنظيمية للمعرض مسؤولي الوحدة المحلية بقرية كفر حكيم وبحضور حمودة بركات رئيس الوحدة المحلية بالقرية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».